Frumoasele artiste au povestit la Teo Show despre viața în carantină și apoi au răspuns provocării lansate de Bursucu.

Teo Trandafir: Unde sunteți, vă văd în odăi diferite?

Raluca: Eu sunt la Izvoarele, în Prahova, la părinți.

Theo: Eu sunt la București, izolată la mine acasă.

Teo Trandafir: Auzi, Theo, dar de cât timp stai tu izolată, frumusețea mea?

Theo: Stau izolată de la ultima filmare "Bravo, ai stil".

Teo Trandafir: Raluca, dacă ar fi să-i reproșezi ceva lui Theo în acest moment, ce ar fi?

Theo: Aoleu, câte are de reproșat. Nu aveți timp.

Raluca: De reproșat? Nu, nu, nu știu dacă am ceva să-i reproșez. Să fie cum e ea, e foarte bine așa. Am numai cuvinte frumoase la adresa ei, măcar acum după Paște.

Bursucu: Ce frumos vorbește despre tine la TV.

Theo: Îți dai seama că minte.

Teo Trandafir: Dar dacă ar fi să spună adevărul, ce ar spune?Theo: Ce să spună. Că am o gură proastă tare.Raluca: Dacă nu ai avea gura aia proastă și mare, cum zici tu, nu te-aș mai iubi la fel de mult. Asta este hazul ei.Teo Trandafir: Unde este fratele vostru? Că nu-l vedem.Theo: Nici noi nu l-am mai văzut. E și el izolat împreună cu iubita lui. Ea este medic și lucrează împreună cu pacienți infectați. Stau amândoi în izolare.

Fetele au fost provocate de Bursucu să cânte cuvintele

Bursucu a extras din bol, rând pe rând, câte un bilețel care conține un cuvânt. Fetele au cântat cuvintele și a ieșit show.