Tibi Clenci de la "Bravo, ai Stil!", un familist convins. Juratul, topit după soția lui, după 23 de ani de căsătorie: "Soția mea este cea mai frumoasă sursă de inspirație"

Tibi Clenci pare un tip sobru și exigent în fața concurentelor de la "Bravo, ai stil!", pe care la critică ori de câte ori ținutele alese lasă de dorit, dar în realitate este un bărbat cu un suflet mare și extrem de atașat de familie. Fotograful a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu, că își adoră soția și este la fel de îndrăgostit de aceasta ca acum 23 de ani, când au avut prima întâlnire.

Tibi Clenci, un familist convins

Cu toate că este înconjurat mereu de femei frumoase și este un bărbat care atrage ușor atenția, Tibi Clenci mărturisește că el rămâne un familist convins.

Mai mult, juratul de la "Bravo, ai stil!" spune că este obișnuit să nu se lase purtat de val atunci când observă o prezență feminină, pentru că pune foarte mult accent pe spiritualitate, mai mult decât pe aspectul fizic: "Tu zici de emisiunea de la Kanal D. Dar eu în general sunt înconjurat de femei frumoase acasă, soția mea, fetele familiei neamului meu sunt frumoase, cele cu care lucrez peste tot în lume sau aici, în București. Pentru mine a devenit obișnuință. De fapt, întotdeauna am căutat să nu mă las purtat de val când sunt înconjurat de frumusețe. Eu încep să "delirez" atunci când frumusețea este plusată cu spiritualitate. Atunci când fiecare dintre aceste minunate, frumoase, se transformă și într-o sursă de inspirație.", a declarat Tibi Clenci, pentru Click.ro.

Îndrăgitul fotograf a mărturisit că își iubește soția la fel ca în prima zi, motiv pentru care o și numește mereu "cea mai frumoasă sursă de inspirație" a lui. Totuși, Tibi Clenci a povestit că mama copilului său nu îl însoțește la evenimentele la care participă și nu dorește să apară în public: "Soția mea, Adina Maria Clenci, este cea mai frumoasă sursă de inspirație. Avem un fiu împreună. Cumnata mea superbă este cea cu care am venit la party. Uitându-te la cumnata mea, îți dai seama cum arată soția mea.

Soția mea are două surori, cu care din timpul facultății eu am "pierdut" timpul. Soția mea este fost farmacist, însă acum e mamă 100%. Sora ei face make-up și este cea cu care lucrez peste tot în lume. După cum vezi, soția mea nici măcar nu mă însoțește aici. Nu m-a însoțit la niciuna dintre puținele petreceri la care am fost și eu, nici eu nu sunt prea monden. Așa este ea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc cu cei cu care vreau să mă întâlnesc și întoarce-te acasă. Așa că ea întotdeauna m-a așteptat să mă întorc acasă.", a mai adăugat juratul, pentru sursa amintită.

Cum s-au cunoscut Tibi Clenci și soția lui?

Tibi Clenci a dezvăluit că el și soția lui au poveste impresionantă de dragoste și sunt împreună de 23 de ani.

Juratul Kanal D a povestit că Adina l-a cucerit iremediabil într-o seară, când i-a luat prin surprindere cu o rugăminte: "A aruncat cu praf de stele într-o noapte fără lună și m-a cucerit. De atunci nu i-am mai dat drumul. Eram la Peleș, într-o noapte fără lună, și ea mi-a zis: "Tu nu vezi că eu alunec, oferă-mi brațul să nu cad!". Atunci i-am oferit brațul, ea l-a luat și nu i-am mai dat drumul și au trecut de atunci 23 de ani.", a spus Tibi Clenci, pentru aceeași sursă.