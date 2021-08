Tily Niculae a fost infectată cu norovirus! Actrița a ajuns la perfuzii: „Tratamentul de acasă nu mai funcționa”

Tily Niculae [Sursa foto: Instagram] 20:23, aug 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Tily Niculae a trecut prin momente grele. În urmă cu doar o zi, actrița s-a simțit extrem de rău și a fost nevoită să cheme salvarea pentru a merge la spital. După ce a fost examinată de medici și i s-au făcut nenumărate analize, i-a fost pus și diagnosticul: norovirus! Din cauza lui a fost un focat de îmbolnăviri în Râșnov, iar circa 160 de oamenia au fost afectați.

Actrița a început să se simtă rău și prezenta simptome specifice infecției cu noul virus digestic. Tratamentul pe care îl avea acasă nu dădea roade, iar starea ei de sănătate nu se ameliora. A fost momentul în care a decis să meargă la spital, unde era convinsă că perfuziile o vor pune pe picioare.

Citeste si: Tily Niculae a trecut prin momente cumplite. Fiul actriței a suferit o arsură de gradul 2: "Simțeam cum îmi vine să urlu"

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

„Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrie. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare”, a declarat Tily Niculae la un post de televiziune.

Tily Niculae [Sursa foto: Instagram]

Ce a păâit Tily Niculae din cauza perfuziilor

Perfuziile au pus-o pe picioare, dar din cauza lor a dezvoltat un hematom care a băgat-o în sperieți. Medicii însă i-au spus că nu are de ce să-și facă griji și i-au spus să aplece comprese cu gheață pentru că acesta va trece în câteva zile.

Citeste si: Tily Niculae a ajuns de urgență pe mâinile medicilor: „Sper să nu fie nimic viral”. Actrița s-a simțit foarte rău

„Mi-a apărut și un mic hematom că s-a spart vena și m-am spriat foarte tare, pentru că a început să mă doară dintr-odată și nu știam ce Dumnezeu e, pentru că se umflase puțin. Am pus niște gheață, așa cum m-au învățat, și m-a mai lăsat durerea. Dar el încă există, bine, hematomul când se formează durează câteva zile”, a mai spus Tily Niculae.