Tily Niculae, mesaj neașteptat pe rețelele de socializare, chiar de ziua ei de naștere: „Fericirea este trecătoare”

Tily Niculae a împlinit frumoasa vârstă de 37 de ani. Cu ocazia aniversării sale, vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care își dezvăluia care sunt așteptările din acest moment, mai ales că este o mamă și o soție fericită.

În urmă cu două decenii, Tily Niculae a jucat un rol într-un celebru serial, însă a făcut parte din mai multe proiecte. Totuși, adolescenta frumoasă de atunci, a devenit mama și soția minunată de acum.

Cu ocazia zilei sale de naștere, actrița a postat un mesaj emoționant și personal pe rețelele de socializare. Vedeta este o femeie împlinită atât în plan personal, cât și în plan profesional. Se bucură de o familie minunată și are în desfășurare mai multe proiecte la care lucrează.

Tily Niculae, mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Nu cu mult după miezul nopții, Tily Niculae a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi amintește pe toți cei dragi ei și se bucură că îi are aproape.

Tily Niculae [Sursa foto: Instagram]

„ Sofia doarme în dreapta mea, Radu în stânga. Am doi copii cu mine, alți trei în inima mea. Un bărbat și un motan. Încă sunt binecuv â ntat ă cu o mama, un tata, de care mă bucur zilnic. Un frate, o cumnată, doi nepoți. Socrii, rudele, vecinii, prietenii și cunoștințele! Și mai sunteți voi. Femei pe care nu le-am cunoscut poate niciodată, dar cu care am simțit că împart normalitatea din viața mea. Via ț a real ă. Cu bune și cu rele.”, a scris Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Ce își dorește Tily Niculae la 37 de ani?

Actrița nu își dorește nimic de la această vârstă. De-a lungul anilor nu și-a propus nimic nou, întrucât crede că nimic nu stă în controlul ei și alege să muncească pentru tot ce vrea să obțină, indiferent că este ceva minor sau nu.

„ La 37 de ani fata de alți ani nu mi-am propus nimic. Și știi de ce? Pentru că am înțeles după ani de suferință că nimic nu stă în controlul meu. Pot doar să creionez, să aspir, să muncesc pentru ceea ce vreau.(...) Pot doar sa mă bucur că mi-au fost oferiți acești ani. Acest DAR de la Univers de a fi! Lângă cine, cu cine, alături de cine vreau. La 37 nu este loc pentru relații limitate. La 37 realizezi ca viața se duce bătând din palme! Regretele nu își au locul, iar fericirea este trecătoare. Și îți spun că la 37 de ani este vorba despre mine. La mulți ani, mie!”, a mai adăugat Tily Niculae.

Tily Niculae [Sursa foto: Instagram]