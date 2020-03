Profesorul Virgil Popescu, directorul centrului medical din Timișoara, a anunțat miercuri că au început deja testele pentru un vaccin anticoronavirus. Potrivit medicului, testul nu a intrat încă în faza de validare științifică, dar, spune el, dacă totul merge bine, în câteva luni intră în producție.

„Undeva în luna ianuarie când am văzut ce se întâmplă în China noi lucram la o tehnologie care se numește vaccinare personalizată în cancer și aceasta este un pic diferită de vaccinurile clasice. Și am lăsat-o un pic deoparte când am văzut ce se întâmplă în China și am început testele în raport cu acest virus, coronavirusul, mai ales că structura lui a fost publicată pe internet de cercetătorii chinezi și apoi de cei americani. (...)

Noi am extrapolat o cercetare din cancer la vaccinarea împotriva virușilor, în cazul nostru împotriva COVID-19 și am dezvoltat un concept, că nu e vorba numai de o vaccinare cu consecințe mai largi. E un vaccin flexibil care se poate adapta rapid. (...) Dacă îmi cereți un pronostic, eu zic că 90% avem vaccinul”, a declarat prof.dr.Virgil Păunescu, la un post de televiziune.

Nu necesită testare pe animale

Antidotul care ar putea stopa epidemia de coronavirus este deja sintetizat și e gata să înceapă primele teste. Potrivit medicilor, vaccinul folosește o tehnologie de sintetizare a unor proteine virale.

Medicul Păunescu a afirmat că testarea pe celule umane va dura în jur de o lună, iar în cazul în care sistemul imunitar se activează, respectiv dacă dezvoltă anticorpi, centrul medical va discuta cu ANM posibillitatea de a face teste pe oameni. Este de menționat faptul că vaccinul nu necesită testare pe animale.

În prima fază se vor face teste pe 10 oameni. Echipa de cercetători condusă de Păunescu nu se așteaptă să existe efecte secundare. Faza a doua ar presupune testarea pe 50 – 100 de voluntari, iar în faza a treia – pe 100 – 1000 de voluntari.