Titus Steel, actorul de filme pentru adulți, totul despre dramele din industrie: "Trebuie să faci anumite compromisuri" Detalii halucinante

In articol:

Titus Steel este un renumit actor de filme pentru adulți, de talie mondială. Acesta are o viață plină de aventură, experiențe și amintiri inedite. Cu toate că a activat foarte mult timp într-o industrie controversată, a reușit să își creeze o familie, a căror valori sunt credința și respectul.

Titus Steel, despre începuturile în filmele pentru adulți

Toată lumea este curioasă ce presupune să faci parte din industria filmelor pentru adulți, să mergi zilnic pe platou și să faci același lucru. Cei mai mulți critică acest domeniu de activitate, fără să îl considere o meserie reală. Invitat la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Titus Steel a dezvăluit secrete din spatele acestei industrii și a spus adevărul despre momentele petrecute și amintirile care i-au rămas întipărite în minte.

"Dacă ești în această industrie de 3-4 ani, vezi altfel lucrurile. Au fost și momente grele, dar nu m-au consumat. Din contră, mi-au dat putere, mi-au făcut un psihic puternic. Mie mi-a plăcut și îmi place această industrie, de aceea am ales-o. Nu sunt amintiri neplăcute. Îmi închipuiam că a fi actor de filme pentru adulți, a intra în această industrie, faci anumite compromisuri pentru viața ta, dar poți trăi o viață decentă și era ceea ce îmi doream eu. (...) Pentru 3 minute, 200 de mărci, era destul de bine.", a declarat Titus Steel.

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

Cea mai mare dramă a lui Titus Steel de la filmări

Deși iubește ceea ce face, Titus Steel a avut parte și de momente în care nu s-a simțit confortabil. Actorul a povestit una dintre dramele care l-au înspăimântat. Era tânăr și orice se putea întâmpla...

"A le fi greu, să zic bărbaților, de adaptat, femeile se adaptează. Am văzut și fete și băieți clacând pe set, dar din cauza unor probleme. Ori că erau probleme cu alcoolul, ori că erau altfel de probleme, de mândrie, sunt multe de povestit. S-au întâmplat multe la set. Cea mai mare dramă a fost în 1999, după ce am câștigat eu primul premiu, era la o producție foarte mare în Mallorca, unde au fost invitați și actori din America. Începusem deja de două zile să filmăm, după care agențiile începuseră să sune producătorul că există un caz de SIDA. Eu fiind foarte tânăr mi s-a făcut frică. A fost o dramă. Nu eu, cât fetele care au început să plângă. Din fericire, a fost ok, nu am intrat în contact cu cei suspecți. De asta zic, în industria asta se pune accentul pe analize.", a mărturisit Titus Steel, la În oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!