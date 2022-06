Toată lumea o cunoaște pe Super Nanny, dar puțini sunt cei care știu cum a început cariera ei pe micul ecran. Irina Petrea a dezvăluit cum a început povestea ei 

In articol:

Toată lumea o știe pe Super Nanny! Dădaca a cucerit rapid inimile telespectatorilor și a intrat în casele a mii de familie.

Irina Petrea a ajutat numeroși copii rebeli sau neascultători și a ajutat mii de părinți să relaționeze mult mai bine cu micuții lor.

Emisiunea i-a cucerit rapid pe români și la fel s-a întâmplat și cu Irina Petrea, cea care era Super Nanny. Totuși, nu sunt mulți cei care știu cum a început povestea dădacei și mai ales care a fost momentul crucial în care Irina Petrea a decis să participe la casting.

Cum a început povestea lui Super Nanny

Viața Irinei Petrea a fost întotdeauna plină de surprize, iar momentul în care a început povestea lui Super Nanny pe micul ecran a fost cu totul și cu totul special, ca și cum Universul sau Divinitatea au știut exact de ce are nevoie.

Irina Petrea lucra în politică la acea vreme și din câte a povestit la În oglindă, nu ea a fost cea care a ales noul rol, ci mai repede noul rol a ales-o chiar pe ea.

„A fost o selecție. Cum a venit selecția este o poveste simpatică. Pe vremea respectivă lucram în politică, în PR politic și eram în fiecare zi cu ziarele în mână, să citesc tot ce mai apărea în legătură cu clientul meu.

La un moment dat, am închis un ziar și l-am aruncat pe un maldăr de ziare. Ziarul a alunecat până la bază și s-a deschis. Eu l-am închis și l-am aruncat din nou. Ziarul din nou a căzut și din nou s-a deschis. A treia oară când a căzut, mi-a ajuns la picioare și s-a deschis din nou tot acolo așa că am zis: e ceva!

Iau și citesc, era un anunț foarte mare despre un show de televiziune în care trebuie cutare și cutare, experiență de televiziune, pregătire psihologică. Am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că le am și le-am scris. După vreo două săptămâni a venit solicitarea de interviu și m-am prezentat.

Cred că anumite lucruri nu sunt întâmplătoare, cred că dacă ești atent la momentul respectiv, cred că ai de înțeles multe. Uneori Universul, Divinitatea, îți vorbesc și îți vorbesc direct(...) era pentru mine ceva în ziarul respectiv.(...) A venit interviul, au mai venit apoi și niște probe și ce să vezi, am fost cea aleasă(....) La începutul acelui an eu m-am rugat să am foarte mulți copii și să mă întorc în televiziune, știi cât a durat? Șase luni până când s-a întâmplat”, a poveste Irina Petrea pe canapeaua de la În oglindă.

Irina Petrea [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce a însemnat Super Nanny pentru români și câtă popularitate i-a adus Irinei Petrea

Vedeta de televiziune a povestit mai multe despre cum s-a schimbat viața ei după show și mai ales cum se schimbau viețile oamenilor care au participat la emisiune. Irina Petrea era recunoscută și oprită pe stradă de către copii, tineri care îi spuneau că s-au regăsit uneori în anumite situații prezentate la televizor.

„ Cred că emisiunea respectivă, care a fost un reality show pe bune, cu oameni reali cu probleme reale, fără nimic fake-uit(...) a fost pentru România prima dată când educația parentală a apărut în prim plan.

Când am discutat și am analizat, cu oameni obișnuiți cu probleme obișnuite cum și ce trebuie făcut ca să poți să crești copiii fericiți, ca să poți să te bucuri de privilegiul de a fi părinte și ca să pregătești niște oameni, viitori adulți, echilibrați, gata să trăiască viața într-un mod frumos, într-un mod autentic și pro-social.

După acest show, în momentul în care copiii mă opreau pe stradă, m-a făcut să înțeleg nu că eram celebră,(...) mă opreau copiii în parc și împărtășeau experiențele cu mine cu o familiaritate dezarmantă”, a povestit Irina Petrea.

Irina Petrea [Sursa foto: Captură YouTube]

De ce a renunțat Irina Petrea la Super Nanny

Vedeta a vorbit și despre modul în care s-a încheiat colaborare și motivul pentru care a ieșit din proiect. Irina Petrea a părăsit emisiunea într-un moment în care nu se mai regăsea în format, dar în care și producătorii și-ar fi dorit o figură nouă.

„ Au fost mai multe lucruri și probabil producătorii șitau dorit o altă față... eu mi-am dorit puțină liniște, puțin timp pentru mine. Eram realmente epuizată și după vacanța de iarnă nu s-a filmat, au stat ezitau, iar apoi când s-a reluat, în vară, cumva a fost o despărțire tacită.

Pentru mine a fost foarte bine pentru că am avut ocazia să scriu mai multe lucruri într-o carte, pe care am scris-o în șase săptămâni. Într-un fel m-am simțit îndepărtată, dar nu m-am supărat. A fost ceva ce nu am înțeles foarte bine, dar nu mi-a picat rău în momentul respectiv”, a dezvăluit ea, în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

