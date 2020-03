Lupta, una fără istoric decât în plan al orgoliilor, a fost condusă de la început până la sfârșit de Tolea Ciumac care, în ciuda faptului că are 45 de ani, l-a dominat copios pe Rambo Lambagiu.

Rambo Lambagiu, neobișnuit cu lupta la sol, pare să fi făcut un gest inconștient încercând să lupte cu mult mai masivul Tolea Ciumac, expert în înfruntări de acest tip. Iar Tolea Ciumac, în ciuda faptului că are de două ori vârsta lui Rambo și abia se mai putea ține pe picioare în ultima rundă, nu i-a dat nicio șansă adversarului său care a tot încercat să lupte așa cum știe el mai bine, adică lovind puternic cu pumnul. Și, chiar dacă a încasat câteva lovituri, Tolea Ciumac, din cale afară de rezistent, a reușit să îl sufoce pe Rambo lambagiu și să câștige, fără drept de apel, lupta revanșă.

a fost prima declarație a lui Tolea Ciumac după ce l-a distrus pe Rambo.

Tolea Ciumac, învins în primul meci, de Rambo Lambagiu

Tolea Ciumac recunoaște că de când a fost învins de Rambo, care are cu 45 de kilograme și 20 cm mai puțin, dar și jumătate din vârsta lui. a devenit obsedat de adversarul lui. Cei doi s-au întâlnit din nou în ring pe 5 martie, la Arad, iar Tolea spunea că se va apuca de crecut porci dacă ar fi pierdut din nou. ”Toată ziua, numai la Rambo mă gândesc. De atunci și până acum, numai Rambo, nu-mi dă pace să dorm... O să fie un meci adevărat... Mă culc cu Rambo în gând, mă trezesc cu el în gând, mi-a crescu barbă de când am luat bătaie și am zis că nu o rad până nu-l bat pe Rambo. Dacă și acum iau bătaie, nu mai am ce căuta în sportul ăsta. În primul meci am venit nepregătit, n-am crezut că va fi un meci atât de greu pentru mine, mă refer la condiția fizică. Pe mine asta m-a omorât, condiția fizică. Acum sunt mult mai pregătit, va fi alt meci. Dar dacă mă mai bate și acum, mă apuc să cresc porci”, a declarat Tolea Ciumac, înainte de revansă, pentru Dynamite Fighting.