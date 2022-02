Top 5 cele mai mari canale de Youtube românești. Cine are cei mai mulți subscriberi

In articol:

Youtube este un site web special realizat pentru urcarea și vizionarea de materiale video-audio. Acest site a fost creat în luna februarie a anului 2005 de către Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim. Youtube a devenit în prezent o sursă importantă de bani pentru mulți cântăreți, vloggeri etc. Iată top 5 cele mai mari canale de Youtube românești, dar și cine are cei mai mulți subscriberi!

Cele mai mari canale de Youtube românești

Youtube-ul a devenit unul dintre cele mai folosite site-uri web, astfel că, o mulțime de oameni îl accesează pentru a viziona fie un clip muzical, fie un clip gastronomic, ori un vlog. Iată top 5 cele mai mari canale de Youtube românești!

Roton Music TV- 4,93 milioane subscriberi

Roton Music TV este una dintre cele mai importante case de discuri din România.

Aceasta a fost înființată în anul 1994 și se ocupă de domeniul artistic, al promovării și al distribuției de produse fizice și electronice. Cu această casă de discuri colaborează artiști de renume precum: INNA, Alexandra Stan, Fly Project, Anda Adam, Andreea Bălan și mulți alții. Roton Music TV se bucură de 4,93 milioane de subscriberi și de foarte multe aprecieri.

TraLaLa- Cântece și desene animate pentru copii- 5,18 milioane subscriberi

TraLaLa- Cântece și desene animate pentru copii este un cont de youtube destinat micuților, care îi ajută pe părinți să poată pleca de lângă copii pentru a desfășura alte activități și care garantează un conținut adecvat pentru copilași. TraLaLa a câștigat încrederea multor părinți, astfel că, acest cont se află pe locul patru în topul celor mai urmărite canale de Youtube, cu nu mai puțin de 5,18 milioane de subscriberi și zeci de mii de comentarii pozitive.

Bogdan's Show- 5,31 milioane subscriberi

Bogdan's Show se prezintă a fi un canal de Youtube, care prezintă aventurile lui Bogdan și ale surorii lui, Anabella. Conținutul este unul educativ, transmis în limba engleză pentru a le facilita celor mici accesul la o limbă străină. Acest cont se află pe locul trei la categoria cele mai mari canale de YouTube românești și însumează 5,31 milioane de subscriberi. Bogdan's Show are 1.043 de videoclipuri postate, iar unul dintre cele mai populare adună 29 de milioane de vizionări.

Top 5 cele mai mari canale de Youtube românești. Cine are cei mai mulți subscriberi [Sursa foto: Facebook Bogdan's Show]

Cat Music- 7,14 milioane subscriberi

Cat Music este una dintre cele mai populare case de discuri din România lansată în anul 1991. Aceasta a adunat de-a lungul timpului în portofoliul său artiști celebri precum: Cleopatra Stratan, BUG Mafia, Andre, La Familia, 3 Sud Est și mulți alții. Cat Music este în prezent al doilea cel mai mare canal de Youtube din România, mândrindu-se cu mai bine de 7,14 milioane de subscriberi și foarte multe comentarii și aprecieri.

Be Inspired- 7,9 milioane subscriberi

Be Inspired este cel mai mare și cel mai urmărit canal de Youtube din România. Acesta are conținut exclusiv în engleză și a fost fondat de un român în luna aprilie a anului 2015. Be Inspired este destinat oamenilor însetați de cunoaștere și pune la dispoziția publicului mesaje motivaționale și clipuri educaționale, care să îi ajute pe privitori să privească mult mai deschis anumite lucruri, dar și să devină mult mai informați. Astfel, contul Be Inspired a cucerit inimile și mințile a peste 7,9 milioane de subscriberi.

Top 5 cele mai mari canale de Youtube românești. Cine are cei mai mulți subscriberi [Sursa foto: Facebook Be Inspired Channel]

Cel mai mare canal de Youtube din lume are peste 200 milioane de subscriberi

Cel mai mare canal de Youtube din lume are peste 200 milioane de subscriberi și se numește „T-Series”. Acesta reprezintă cea mai mare casă de discuri muzicale din India, dar și o companie de producție de film. Compania rulează de fapt 29 de canale YouTube, însă acesta este cel mai important. T-Series afișează în primul rând videoclipuri muzicale și trailere de filme. O mare parte din conținutul său este în limba hindusă.

În urmă cu ceva timp a existat o mare bătălie între canalele de Youtube T-Series și PewDiePie, astfel că, cel din urmă menționat deținea titlul de numărul unu la nivel mondial. Însă, datorită popularității sale în India, combinată cu lansarea unui conținut mult mai mare decât ar putea livra un om, canalul indian a câștigat bătălia.

