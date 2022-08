Top cinci activități de făcut în Sibiu. Orașul a fost Capitală Culturală Europeană în 2007

In articol:

Top cinci activități de făcut în Sibiu. Orașul Sibiu este unul dintre cele mai frumoase și vizitate orașe de la noi.

În cazul în care vizitați pentru prima dată Sibiul sau vă reîntoarceți aici, iată ce puteți face și cum vă puteți bucura de minunățiile sale!

Sibiul este unul dintre cele mai vizitate și apreciate orașe din țara noastră. Un adevărat centru cultural și economic din sudul Transilvaniei, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană împreună cu orașul Luxemburg în anul 2007. Acesta uimește prin istoria și frumusețea sa și merită vizitat măcar o dată în viață! Iată top cinci activități de făcut în Sibiu!

Podul Minciunilor

Dacă ajungi la Sibiu, cu siguranță prima activitate pe care trebuie să o faci este vizitarea Podului Minciunilor. Acesta este de fapt pasarela pietonală din centrul istoric al orașului și reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din orașul transilvănean.

Legendele spun despre Podul Minciunilor că ar avea urechi și puteri extraordinare, iar orice minciună spusă aici se va afla în cele din urmă.

Stațiunea Păltiniș

O altă activitate care e musai să o faci atunci când ajungi în județul Sibiu este să vizitezi Stațiunea Păltiniș. În funcție de anotimpul în care ajungi poți fie să practici sporturi de iarnă, fie să pleci într-o drumeție. Ambele te vor apropia de natură și te vor încărca cu energie.

Muzeul Brukenthal

Stațiunea se află la aproximativ 32 de kilometri de oraș și dacă vii aici, poți vizita Schitul și Casa memorială Constantin Noica.

Muzeul Brukenthal, cel mai vechi muzeu din România și cel mai mare din sud-estul Europei, este deschis de mai bine de 200 de ani. Totodată, acest muzeu este primul din România care a primit Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural Europa Nostra în 2010, dar și primul muzeu de la noi care a fost admis în Clubul de Excelență The Best in Heriage, scrie libertatea.ro. Astfel, datorită tuturor acestor particularități, muzeul este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Sibiu.

Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor te va purta spre o altă lume și te va conduce spre o atmosferă medievală. Acesta mai este cunoscut și sub numele de „Zidul cu Ace” și este construit din cărămidă și piatră. Pasajul Scărilor impresionează și prin faptul că face legătura între Orașul de Jos și Orașul de Sus prin diverse ramificații de scări și arcade.

Turnul Dulgherilor

O activitate de neratat atunci când mergi la Sibiu este și vizitarea Turnului Dulgherilor. Acesta reprezintă unul dintre cele mai vechi obiective turistice ale orașului transilvănean și a fost construit încă din secolul al XIV-lea. Să nu uităm de faptul că acest Turn face parte din cea de-a treia centură de fortificații a orașului.

Desigur, orașul Sibiu este foarte ofertant și oricât de mult timp v-ați aloca pentru a-l descoperi nu ar fi suficient pentru a-i admira toate minunățiile. În Sibiu puteți încerca preparate tradiționale și băuturi autentice, făcute după rețete vechi de sute de ani.