Sibiu, orasul de poveste din inima tarii

Muzeul Astra, construit in 1963, este cel mai mare muzeu din Europa, cu cel mai mare spatiu etnografic in aer liber, ce numara 93 de hectare, si al doilea muzeu, ca marime, din lume. La Fabrica de sticla Avrig, care si-a deschis portile, pentru prima data, in 1892, ne sunt prezentate tehnicile prin care se produc pahare, cani, vaze, boluri, farfurii.

ROventurierii nostri, Andreea și George, aleg pentru popas unul dintre cele mai incarcate lucuri din istorie, din Tara Fagarasului, Palatul Brukenthal, din Avrig. Cu o istorie de mai bine de 250 de ani, Palatul Brukenthal reprezinta un loc al frumusetii.

Raiul Transilvaniei are o poveste ce merita descoperita, pe indelte. Dupa incursiunea in perioada cavalerilor si a domnitelor, de la Palatul Brukenthal, Andreea si George pornesc spre un alt taram de basm din Fagaras, Porumbacu. Tradiția e la ea acasa in acest spatiu, iar asta se vede in fiecare preparat culinar; pulpa dezosata de cerb, tinuta in bait de vin roșu, tocana de cerb, piureul de cartofi, muraturile, toate sunt gata si numai bune de incercat.

"Calatoria noastra din judetul Sibiu e una cu adevarat bogata, pentru ca reusim sa adunam laolalta farmecul baroc de pe domeniul Brukenthal din Avrig si magia satului romanesc, din Dumbrava Sibiului. Totodata, sa descoperi tainele sticlarilor din Avrig, si sa porti costumul popular din Porumbacu, vechi de 100 de ani, nu e ceva ce reusesti in fiecare zi. Nu mai vorbesc de bucatele traditionale pe care le incercam la poalele Fagarasului, probabil cel mai frumos lant montan din tara. Va aducem si dumneavoastra, telespectatorii nostri dragi, toate aceste povesti in case, maine, de la ora 15:00, la Kanal D", spune George Mihai.

Nu ratati sambata aceasta, de la ora 15:00, o noua editie „ROventura”, alaturi de gazdele emisiunii, George Mihai si Andreea Stravoiu, la Kanal D.