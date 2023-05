TOP vedete care s-a distrat pe cinste de 1 Mai Muncitoresc! Așa arată niște petreceri la nivel înalt | EXCLUSIV

In articol:

De 1 Mai Muncitoresc, fiecare român petrece la nivel înalt, dorind să marcheze Ziua Muncii. Nici vedetele nu s-au lăsat mai prejos și care mai de care s-a distrat cum a știut mai bine. Iată unele dintre cele mai petrecărețe celebrități de weekendul acesta.

1. Ana Pîrvulescu a fost în club la mare

Sora Elenei Gheorghe și-a făcut din timp planurile pentru 1 Mai și le-a împărtășit jurnaliștilor WOWbiz.ro secretul său pentru o minivacanță reușită: gașca potrivită, petrecerile pe litoral și multă distracție! Ana Pîrvulescu va petrece anul acesta la Constanța, unde vor merge la iubita lui Costin. Vedeta și Maria se înțeleg de minune, frumoasa brunetă integrându-se rapid în familia fotbalistului.

"De 1 Mai mergem la Maria, iubita fratelui meu, la Constanța. Normal că vom merge la mare! Facem o gașcă drăguță, cu prietenii. Probabil că vom ieși undeva la o petrecere, mai mult ca sigur. Nu am mai fost de 1 Mai la mare de foarte mulți ani. Mergeam înainte, când eram mai tinerică, ne strângeam gașca de prieteni și acum cred că merg de 1 Mai la mare după vreo 7 ani de zile. De când am copii este mai greu, dar îmi fac timp să merg și eu să mă distrez pentru că am nevoie de relaxare", a povestit Ana Pîrvulescu, pentru WOWbiz.ro.

2. Antonia a cântat la un faimos festival de la mare

Antonia a făcut de Ziua Muncii ce iubește ea cel mai mut și anume a cântat. Alături de Alex Velea, partenerul ei de viață, a fost pe scena unui dintre cele mai populare festivaluri din țară, care a avut loc chiar pe litoral. Cei doi artiști au ținut un concert genial, un de fanii nu s-au putut abține din cântat și dansat alături de ei.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anunțul momentului: a murit Zaiţev!- stirileprotv.ro

3. Luis Gabriel a plecat la mare fără soție

În timp ce alții se distrează până în zori, Luis Gabriel muncește neîncetat. Artistul și-a petrecut ziua de 1 Mai pe litoralul românesc, în cele mai exclusiviste zone din Mamaia. Manelistul nu are timp de pauze și este mereu în continuă mișcare, încercând să fie prezent la cât mai multe evenimente și concerte, spre bucuria fanilor care abia așteaptă să îl vadă pe scenă.

„E frumos, zi de zi muncă. Acum abia am venit din Italia, doar ce am ajuns să mă schimb și trebuie să întru la muncă”, a mărturisit Luis Gabriel..

Din nefericire, anul acesta Luis Gabriel a fost nevoit să petreacă 1 Mai fără soția sa, Haziran. Aceasta a rămas acasă cu băiețelul lor, întrucât este prea mic pentru a fi prezent în mijlocul agitației de la mare. Cu toate acestea, manelistul este sigur că după ce fiul lor va mai crește, vor merge pe oriunde în formulă completă. De asemenea, Luis Gabriel încurajează bărbații să vină la mare cu partenerele lor, întrucât cele mai frumoase lucruri se petrec alături de persoanele iubite.

„Normal, soția mea este foarte înțelegătoare. Cu siguranță, dacă nu ar fi fost băiatul meu, ea ar fi fost cu mine acum. Probabil când va crește vom fi toți trei. De 1 Mai să veniți cu iubitele. Cele mai frumoase lucruri le faceți împreună”, a mai spus Luis Gabriel.

Citeste si: „Nu există zi din viața mea în care să nu mă gândesc la el.” Vica Blochina, devastată de durere la patru ani de la moartea lui Răzvan Ciobanu- kfetele.ro

Citeste si: Andra Volos, primele pofte în calitate de femeie însărcinată. Marymar îi este alături- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker Bowles, dezvăluiri despre averea personală. Cât de bogată este viitoarea regină a Angliei- radioimpuls.ro

4. Anamaria Podan a petrecut în club

Nici Anamaria Prodan nu s-a lăsat mai prejos. Sexy impresara își trăiește viața din plin, iar de când este împreună cu Flavius Nedelea, pur și simplu radiază. Aceasta a postat pe rețelele sociale o serie de imagini în care se putea observa cât de bine se simte în club, dansând toată noapte, îmbrăcată elegant, ca de obicei, alături de cei dragi.

5. Georgiana Lobonț, excursie inedită cu prietenii și familia

Georgiana Lobonț nu lasă Ziua Muncii să treacă așa cu una cu două. Deși a avut, tot și-a făcut timp să se distreze alături familie și prieteni.

"Eu de 1 Mai Muncitoresc o să mă întorc din Londra, pentru că weekendul ăsta o să cântăm acolo, sâmbătă și duminică și luni o să avem zborul de întoarcere. Deci, cu siguranță, după ce ajungem o să mergem acasă la copii și o să fim împreună acasă, dar o să sărbătorim după ziua asta de 1 Mai. Sărbătorim pe 2 și pe 3, că vin niște prieteni de-ai noștri din Spania și vrem să mergem să ieșim cu ATV-urile, că ne e foarte dor să ne plimbăm în păduri, pe dealuri, în natură, pentru că ne încărcăm foarte bine bateriile prin aceste ieșirii, care îți dau o stare extraordinar de bună. Deci, o să ieșim toată gașca cu copii, cu prieteni și o să facem un grătar sus, s-ar putea chiar pe vârful Țibleș. Îmi doresc să facem acolo niște mici, bunătăți dinastea cum face tot românul. Sunt româncă get-beget, îmi plac micii și mie, într-adevăr nu mănânc prea des, dar când sunt sărbătorile astea îmi place să mănânc mici și să beau o bere, în limita bunului simț, să nu ajungem într-o stare euforică. E o sărbătoare care într-adevăr trebuie petrecută cu prietenii, cu cei dragi, cu apropiații, întotdeauna sărbătorii le petreci cu familia, sărbătorile sunt despre bucurii, despre satisfacția sufletului, de a te întâlni cu cei dragi și consider că asta ar fi bine să facă fiecare om de pe lumea asta, mai ales atunci când sunt sărbători.", a declarat Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!