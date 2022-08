TOP vedete din România care nici până în ziua de azi nu au dat de permis de conducere! Când ești bogat, e mai bine să fii plimbat

In articol:

În ziua de azi, mașina este o necesitate pentru toată lumea.

1. Alex Velea

E important să ai permis de conducere în vremurile noastre, pentru a-ți ușura treburile. Unele vedete nu gândesc așa, motiv pentru care preferă să fie conduse, decât să conducă. Iată care sunt celebritățile românești care nu au dat de carnet.

Alex Velea este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. Acesta a avut un aport special, prin crearea conceptului de trapanele, adică manele pe ritmuri moderne de trap. Publicul a fost foarte plăcut surprins de această idee, astfel având un succes colosal. A colaborat cu nume mari din industrie și a reușit să strângă zeci de milioane de vizualizări. Alex Velea se bucură atât de proiecte profesionale, cât și de familia minunată pe care o are. Acesta nu are permis, dar îl conduce Antonia, sexy soția lui.

"Am avut șofer de la 25 de nai. Am avut 10-15 malini, dar nu știu să spun dacă merg pe benzină sau motorină, ce motor au.", a declarat Alex Velea, la Detectorul de minciuni.

2. Connect-R

Connect-R este unul dintre cei mai vechi și cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească. El, Alex velea, Smiley, Marius Moga fac parte din generația de aur a artiștilor a căror muzică a răsunat pe toate radiourile din țară.

În ultimul timp, a lansat artiști pe bandă rulantă, nume noi și fresh, cărora le-a arătat viața din fața reflectoarelor. Nici el nu conduce și recunoaște că șoferia nu e punctul lui forte.

"Sunt atehnic si instructorul mi-a spus sa nu iau niciodata permisul. Am avut curaj sa recunosc ca nu am nicio treaba. Mi-am dat seama intr-o intersectie in Colentina cand am luat mainile de pe volan si am zis atat", a spus Connect-R mai demult.

3. Daniel Buzdugan

Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de radio din țară. Acesta nu are permis de conducere și nu îi este rușine cu acest lucru.

”Eu mai merg cu metroul, cu tramvaiul, cu autobuzul. Nu am permis de conducere și merg cu mijloacele de transport în comun, ceea ce mi se pare o chestie normală. Eu sunt un om super normal, chiar dacă sunt persoană cunoscută sau publică, în niciun caz vedetă, pentru că e un termen pentru care nimeni din România cred că nu întrunește condițiile pentru a fi numit așa și a beneficia de numele “vedetă”. Nu mi se pare ceva ieșit din comun. Lumea când te vede zice :”Doamne, nu cred!”. “Ce nu crezi?” Am două mâini, am două picioare, ce e așa de… În Elveția, în Viena, vezi oameni care sunt super îmbrăcați cu haine scumpe care merg cu autobuzul și se duc la birou sau în oraș, nu se înghesuie cu mașina”, a precizat Daniel Buzdugan, în urmă cu ceva timp.

4. Ami

Ami este o cântăreață iubită de români, dar care este momentan pieton. Totuși, artista promite să dea de carnet cât de curând.

„Încă nu am permis de conducere. Am spus că până la sfârșitul anului îmi promit mie și prietenilor mei, pentru că și lor le-am promis, că o să-mi iau carnetul de conducere. Nu știu să zic de ce nu am dat până acum examenul. Tot timpul găsesc alte lucruri mai importante de făcut sau mi se aglomerează mie programul cu ceva. Pur și simplu nu am considerat o prioritate și cred că din cauza asta. Până la urmă pentru lucrurile care îți fac plăcere chiar îți faci timp. N-am simțit până acum, dar de nevoie anul acesta este anul carnetului meu de șofer”, a povestit Ami, pentru evz.ro.

5. Feli

Feli este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Cântăreața a reușit să câștige simpatia publicului, prim simplitate, carismă și talentul înnăscut cu care înzestrat-o divinitatea. Este una dintre cele mai discrete prezențe mondene și de foarte puține ori a venit în public pentru a da din casă despre familia ei sau viața ei personală.

Și ea se numără printre pietoni, fără să vorbească vreodată despre subiectul carnet de șofer.

6. Whats Up

Whats Up este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară. Românii îl iubesc și apreciază pentru muzica lui, dar și personalitatea sa carismatică. Artistul este foarte apropiat de fanii lui, ținându-i la curent, pe rețelel sociale, cu tot ce face. Pe lângă succesul fabulos, Whats Up are și o poveste de viață de-a dreptul impresionantă. El nu se numără printre vedetele cu fițe, ci chiar nu poate conduce.

„Fara ochelari, What’s UP nu vede la doi pasi de el. Nu vede cand ii arati un deget, nu vede chipurile spectatorilor aflati in primele randuri la concertele sale, nu vede reactia lor si prefera sa-si tina ochii inchisi pentru ca lumina il obosește. E ca un semi-orb. Vede doar cu un ochi si cu acela foarte prost. Inainte de concerte, el merge personal la oamenii de la lumini si ii roaga sa nu le indrepte spre el, cat timp se afla pe scena. Nu are permis de conducere si nici nu ar putea sa obtina unul din cauza vederii.", a mărturisit Whats Up.

7. Cosmina Păsărin

Cosmina Păsărin este sexy figură din showbiz-ul românesc, co-prezentatoare, dar fără carnet de șofer. Chiar bruneta a spus motivul.

“Deşi am urmat la un moment dat cursurile unei şcoli de şoferi, am realizat ulterior că nu este pentru mine. Nu pot să fac ceva ce nu-mi place”, declara mai demult Cosmina Păsărin.

8. Virgil Ianțu

Virgil Ianțu este unul dintre cei ami valoroși oameni de televiziune care au fost pe micile ecrane ale românilor. Emisiunile sale făceau un rating extraordinar, mai ales datorită carismei sale și felului unic de a modera show-ul. Deși lumea îi cunoaște aparițiile și postura de prezentator, Virgil Ianțu are și o poveste de viață interesantă pe care rareori o face auzită. În locul mașinii, Virgil Ianțu declară că preferă...bicicleta.

“Nu am avut carnet de conducere nicio­dată. Mi-e bine aşa şi nu îmi imaginez viaţa altfel. Am maşina mea, condusă de un şofer, şi, de câte ori am ocazia şi îmi permite vremea, merg pe bicicletă. E foarte plăcut”, mărturisea Virgil Ianțu.

