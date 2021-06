Topul atracțiilor turistice din Sibiu. Care sunt cele mai impresionante locuri pe care le poți vizita în Capitala Culturală a Europei din 2007

Sibiu [Sursa foto: PixaBay] 19:16, iun 16, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Sibiul este unul dintre cele mai frumoase și apreciate orașe din România și este cunoscut datorită evoluției sale economice din ultimii ani, dar și evenimentelor culturale organizate aici cu succes de-a lungul timpului.

Topul atracțiilor turistice din Sibiu

Sibiu a fost Capitala Culturală a Europei, alături de orașul Luxemburg, în 2007, când a găzduit festivaluri, concerte și alte forme de manifestări artistice. Acest oraș are foarte multe locuri de vizitat, iar pe lângă Piața Mare și Piața Mica, mai sunt și alte locuri impresionante. În lista de mai jos vă prezentăm care sunt acestea.

Podul Minciunilor

Este simbolul orașului Sibiu, cunoscut în întreaga țară. Podul Mincinoșilor a fost construit în anul 1859 în locul unui pod din lemn și este primul pod de fontă suspendat, din România, care a avut inițial numele de Podul Culcat, din cauză că la construcția lui nu au fost folosiți piloni.

Podul Minciunilor este locul preferat al turiștilor care vizitează acest oraș, iar în jurul acestuia au apărut mai multe legende care circulă de peste 140 de ani pe aceste meleaguri.

Se spune că acest pod era traversat în special de tinerii îndrăgostiți care își jurau iubire pe veci. Fetele jurau de asemenea că sunt fecioare, dar după noaptea nunții bărbații aveau să constate că acestea de fapt au mințit.

Drept pedeapsă, fetele erau aruncate de pe pod. O altă legendă spune că dacă cineva spune o minciună în timp ce traversează, podul se cutremură până când îl aduce pe mincinos cu picioarele pe pământ.

Turnul Sfatului

Turnul Sfatului este simbolul caracteristic al orașului Sibiu. A fost construit între anii 1224-1241 și a fost folosit la început ca poartă de intrare în cea de-a doua centură de fortificații a orașului. De-a lungul timpului a servit ca închisoare, magazine, foisor de foc și muzeu. Nu există prea multe de văzut în interior, cu exceptia mecanismului ceasului, de la al saselea nivel. Atracția principală a acestui turn este ultimul etaj, acolo unde se află un punct de observație asupra întregului oraș Sibiu.

Turnul Sfatului este situat între cele două piețe ale orașului, Piața Mică și Piața Mare, și veghează asupra Sibiului încă din anul 1324, când a avut loc prima menționare documentară a primăriei Sibiului.

Grădina Zoologică

A fost înfințată în anul 1929, fiind cea mai veche grădină zoologică din România, dar și prima grădină din întreaga țară care a cumpărat o pereche de zebre. Este întinsă pe 15 hectare, unde vei putea admira un stejar bătrân de peste șase veacuri, dar și un amplasament special creat pentru jaguari.

Grădina Zoologică a Sibiului îți oferă o mulțime de specii de animale, de la feline sălbatice, precum râși, până la animale autohtone, donate grădinii chiar de către vânătorii din zonă, așa cum este cazul mistreților, al cerbului carpatin, al vulturului, al lupilor sau al mai multor specii de păsări. În total, vei putea admira peste 200 de animale și păsări din 52 de specii.

Biserica Evanghelică[Sursa foto: PixaBay]

Biserica Evanghelică

Este una dintre cele mai impresionante clădiri gotice din Transilvania, dominată de un turn cu șapte nivele. Clădirea are al doilea cel mai vechi ceas din România, care datează din 1881. Legenda spune că sașii sibieni au mers la cei bistrițeni înainte să construiască această biserică, pentru a se inspira de la ei. Au măsurat cu o frânghie înălțimea turnului celei din Bistrița, iar apoi s-au dus să se ospetească. Sașii sibieni s-au îmbătat, iar meșterii din Bistrița le-au tăiat pe ascuns o parte din frânghie. Așa a ajuns biserica din Bistrița cea mai înaltă din toată Transilvania, măsurând 75 de metri.

Muzeul Brukenthal

Muzeul Brukenthal a fost ridicat între anii 1777 și 1787 de către Baronul Samuel von Brukenthal, fostul Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei. Este cel mai vechi muzeu din țară, dar și cel mai mare din sud-estul Europei. De asemenea, a fost primul muzeu din România care a primit Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural Europa Nostra în 2010, dar și primul muzeu din România care a fost admis în Clubul de Excelență The Best in Heriage. Acest adăpostește peste 800 de tablouri și alte obiecte de artă, dispuse în cele 13 săli ale muzeului, iar etajele 1 și 2 găzduiesc cele mai importante galerii de artă europeană din România.

În afară de picturi, muzeul mai deține și o colecție de artă decorativă, care conține piese unice precum altare, sculpturi, argintărie laică sau de cult, sticlărie, covoare orientale și mobilier. Tot acolo vei putea admira o bibliotecă impresionantă, cu peste 280.000 de volume, la care s-au adăugat, de-a lungul anilor, colecții precum biblioteca capelei.

Muzeul Brukenthal[Sursa foto: PixaBay]