„Totu-n jur e haos” Ultimul mesaj transmis Gina Matache, mama Deliei, i-a pus pe gânduri pe toți! Totul a fost făcut public

Gina Matache, mama Deliei, este foarte activă pe rețelele de socializare și, de asemenea, nu ratează nicio ocazie să-și țină urmăritorii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci artista a postat un mesaj pe pagina personală de Instagram, care în primă fază i-a cam pus pe gânduri pe internauți, asta pentru că în prima parte a textului, aceasta a dat de înțeles că ceva este în neregulă, însă ulterior, Gina Matache a venit și cu un sfat.

Mai precis, vedeta a dorit să exprime, de fapt, că atunci când pare că nimic nu merge bine, oricine ar trebui să fie calm și să vadă ”partea plină a paharului”.

„Când totu-n jur e haos, doar tu fii armonia”, a fost mesajul pe care l-a transmis Gina Matache, pe pagina personală de Instagram.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Gina Matache

Gina Matache este extrem de sinceră față de fanii ei, astfel că niciodată vedeta nu a ascuns lucruri de cei ce o îndrăgesc.

Așa se face că, nu de puține ori, mama Deliei a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, mărturisind fără rețineri că mereu are temeri când vine vorba despre starea ei de sănătate, asta pentru că nu și-ar dori să devină o povară pentru copiii ei, mai ales că problemele sale sunt la coloană, existând numeroase riscuri.

"Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi s-a întâmplat, am mers o zi întreagă de-a bușilea ca un copil. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Nu știu ce să mai cred. Am inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Am preocuparea asta zilnică, dacă oi merge. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia. Am ajuns să chem Salvarea si să mi se zică că am atac de panică și că deranjez sau ceva de genul. Nici nu-mi mai vine să dau telefon" , spunea mama Deliei, în urmă cu ceva timp.