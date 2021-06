Tragedie evitată în ultimul moment! De Angelo a scăpat cu viață din mașina care a luat foc!

De Angelo, la un pas de o tragedie de proporții [Sursa foto: Facebook] 08:54, iun 24, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Artistul De Angelo a avut parte, în noaptea precedentă, de clipe greu de imaginat. Mașina în care el se afla împreună cu alți prieteni a luat dintr-o dată foc.

Bolidul de lux al lui De Angelo s-a aprins în timp ce artistul era la volanul mașinii.

Doar un pas a mai lipsit până la provocarea unei adevărate tragedii! Toți cei aflați în mașina lui De Angelo au văzut moartea cu ochii!

Tinerii au fost șocați de ce li se întâmpla, nimic nu prevestea ca mașina să ia foc dintr-o dată. De Angelo împreună cu prietenii lui au sunat de îndată la numărul unic de urgență pentru a cere ajutor.

De Angelo a scăpat cu răni ușoare

De Angelo a povestit cum și-a revenit din sperietură.

Artistul a declarat că nimeni nu a fost rănit, el, în schimb, s-a ales cu câteva răni minore, ce nu necesită internare medicală.

„ Eram împreună cu doi prieteni ne îndreptam spre casa mea și în partea șoferului din fața a explodat roata și a început să ardă mașina. Veneam de la un restaurant că am ieșit și noi ca băieții și ne îndreptam spre casă să ne schimbăm și să ieșim afară, iar la 500 de metri de casă a explodat roata și au început flăcările. Eu imediat mi-am dat centura jos și în momentul când am deblocat ușa, a intrat focul în mașină și eu am trecut prin foc efectiv, mi-am ars părul de pe picioare, am mici bășici. Prietenul meu din dreapta a reușit să iasă, dar prietenul meu din spate a rămas blocat din cauza sistemului de blocare și a spart geamul cu pumnul, avea un inel, noroc cu inelul acela .” a declarat De Angelo pentru o emisiune tv.

Cântărețul de manele a mai spus că încă este în stare de șoc și speră să își revină cât mai repede. De Angelo a vrut să stingă singur focu l, însă a intrat într-o stare de panică extremă, ce nu i-a mai permis să reacționeze prompt.

“Nu știm din ce cauză a putut să vină. Mă simt panicat, mă simt în stare de șoc și prietenii mei la fel. Am vrut să stingem mașina, dar n-aveam extinctor, nu că n-aveam dar n-am mai căutat, oricum era prea târziu. Am arsuri la tibie. N-am mai luat nimic, am lăsat totul în mașină și a sunat la pompieri prietenul meu că a plecat el cu telefonul lui .” a mai povestit artistul pentru aceiași sursă.