Tragedie în Italia! Elena și fiul ei de doar 6 anișori, găsiți morți în camera unei parohii

Elena, o femeie în vârstă de 36 de ani și fiul ei de doar 6 ani au fost găsiți morți într-o cameră din parohia San Martino, la periferia Romei. Parohia în care cei doi au fost găsiți fără suflare este administrată de asociația San Girolamo Emiliani. Cei doi au fost găsiți în ziua de 14 decembrie, iar prima ipoteză luată în calcul de către anchetatori este o scurgere de gaze. Românca ar fi aprins o sobă pe gaz tip ciupercă, folosită pentru exterior, pentru a încălzi camera în care a dormit cu fiul ei. Femeia și fiul ei ar fi murit în somn. Procurorii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cauza exactă a decesului și dacă soba avea vreo defecțiune.

Femeia în vârstă de 36 de ani nu lucra, după ce în luna iulie a acestui an a rămas fără locul de muncă de îngrijitoare de bătrâni. Ea a primit găzduire într-una din camerele parohiei San Martino, unde a locuit până recent cu fiul ei de 6 ani. Trupurile neînsuflețite alecelor doi au fost transportate la Institutul de Medicină Legală Tor Vergata, unde urmează să fie efectuate autopsiile, potrivit La Repubblica.

Vestea tristă a trecerea în neființă a cleor doi a fost făcută publică pe Facebook de către fratele femeii în vârstă de 36 de ani. „Dumnezeu să vă ierte surioară și nepoțel, ați plecat din viață atât de repede, ești departe nu v-am văzut de câțiva ani și acum v-ați dus la cer… Dumnezeu să vă aibă în pază, îngerașii mei”, este mesjaul scris de Dinu Pînzaru, pe rețeaua de socializare.

