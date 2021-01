Transformare spectaculoasă! O tânără în vârstă de 22 de ani a ajuns dependentă de operații estetice! Cum arată acum

In articol:

Amber May este o tânără de 22 de ani din Marea Britanie care ține foarte mult la aspectul ei fizic. În urmă cu câțiva ani de zile, blondina se confrunta cu câteva kilograme în plus și a decis că a venit momentul să slăbească. După ce a ajuns la greutatea mult dorită, tânăra a observat că bustul ei s-a micșorat considerabil.

Amber a luat o decizie care i-a schimbat complet viața. Ea hotărât să apeleze la medicii esteticieni.

„Aveam probleme cu greutatea, am încercat diete , aveam nesiguranță în mine însămi, dar acum mă simt bine în pielea mea. Sunt multe beneficii în urma operațiilor estetice, iar eu sunt dovada vie”,a dezvăluit Amber May.

Amber este foarte mulțumită de rezultatul operațiilor estetice [Sursa foto: Instagram]

Blondina și-a făcut prima operație estetică la 19 ani

În 2018, când avea 19 ani, Amber a hotărât să își mărească sânii. Blondina fost atât de mulțumită de rezultat încât a decis să nu se oprească aici. Până în prezent, tânăra a cheltuit peste 40.000 de lire sterline pe operațiile estetice care au schimbat-o complet. Ea a mărturisit că a ajuns dependentă de ele și nu regretă că făcut aceste schimbări.

„Niciodată nu mi-am imaginat că o să am atâtea operații estetice. În adolescență mă îngrășam și slăbeam constant. Dar de la 18 ani am început să slăbesc. Iar atunci am observat că mi s-au micșorat sânii, astfel că m-am programat pentru a-mi pune silicoane. Procedura am făcut-o în Marea Britanie și m-a costat 5500 de lire sterline”,a adăugat blondina.

Amber May este foarte activă pe rețelele de socializare. Tânăra în vârstă de 22 de ani are peste 137 de mii de urmăritori pe Instagram, unde posteaza fotografii provocatoare pentru prietenii săi virtuali.

Sursă: The Sun