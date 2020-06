In articol:

Într-un interviu TV, tatăl ei adoptiv a vorbit despre lupta pe care a dus-o împreună cu soția lui, medicul Maia Tudose, după ce au decis să o adopte pe Florentina.

Adolescenta a aflat recent povestea ei, iar tatăl său a povestit cum a reacționat Flori atunci când a văzut fotografiile cu ea când era mică și se afla într-o stare critică. Copila a ajuns la spital cântărind doar 5 kg în 2014.

“Nu ne-am gândit atunci să o adoptăm în mod cert – pur și simplu ne-am atașat de ea. Plimbările au fost multe și din ce în ce mai dese. Ea avea deficiențe de vorbire și trebuia preluată de un centru de plasament pentru copii cu handicap. Din momentul în care am auzit că am putea să pierdem am luat hotărârea de a face ceva și am reușit asta prin plasamentul de urgență în vederea adoptării”, a povestit Dragoș Tudose, tatăl adoptiv al lui Flori, într-o emisiune TV.

Tatăl adoptiv al Florentinei a vorbit și despre cum a reacționat adolescenta după ce el și soția sa au devenit părinți de gemeni.

“(…). În prima perioadă a creșterii copiilor, a gemenilor – în primele șase luni de zile, fiind mai greu și având o atenție mult mai mare către ei –, atunci da, a încercat să îmi atragă atenția. Venea tot timpul, tot timpul avea ceva de întrebat. Cu timpul, și-a dat seama că nu primează tot timpul gemenii și că avem timp și pentru ea și avem timp și pentru ea, s-a mai liniștit”, a mai spus soțul Maiei Tudose.

Cum a reacționat Florentina când a văzut imaginile cu ea din copilărie

Recent, la 6 ani de la incident, Flori a văzut pentru prima dată pozele când era mică, după ce a fost internată la spital în stare gravă. Copila a început să plângă atunci când s-a văzut, însă Maia și Dragoș Tudose au consolat-o și i-au promis că nu o vor părăsi niciodată.

“Am avut aceste discuții, mai ales că, înainte să încheiem procesul de adopție, a trebuit să îi spunem că este adoptată, pentru că ne-au pus cei de la Protecția Copilului să facem asta. Am apelat la un psiholog și s-a făcut o povestioară pe care să o înțeleagă.

Dar, destul de recent, acum câteva luni, da, i-am arătat, pentru că trebuie să îi arătăm. Mai bine îi arătăm noi și îi spunem, îi povestim, decât să afle ea pe Internet. A început să plângă… Când s-a văzut, a început să plângă, s-a liniștit, dar, da, a început să plângă destul de tare. Am luat-o în brațe, am ieșit în oraș numai noi doi cu ea. (…)”, a mai dezvăluit Dragoș Tudose. Mai multe imagini în GALERIA FOTO.