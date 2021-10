Transformarea uluitoare a fostului ministru Carmen Dan! Cum arată și ce face omul de încredere al lui Liviu Dragnea, după doi ani de pauză din politică!

In articol:

Carmen Dan a fost unul din ce mai contestați miniștri de interne din ultimii ani, fiind considerat un om de încredere al lui Liviu Dragnea, în vremea în care acesta conducea cu mână de fier PSD.

Carmen Dan a renăscut la 51 de ani

După ce partidul a fost preluat de Marcel Ciolacu, Dan nu a mai avut loc pe listele partidului pentru alegerile parlamentare.

Perioada de pauză din politică pare să-i fi prins bine fostei senatoare, care tocmai a împlinit 51 de ani. Ea a postat recent o serie de fotografii pe contul de socializare care o arată mult schimbată. Carmen Dan a slăbit mult și pare cu vreo zece ani mai tânără. În plus, ea a renunțat la atitudinea sobră pe care o avea pe vremea când era la Palatul Victoria și a început să zâmbească mai mult.

Carmen Dan a învățat să se bucure mai mult de viață

”Am învățat că zilele pot fi speciale atunci când în jurul tău sunt oameni speciali! Datorită lor am înţeles că sunt multe feluri în care poți învinge timpul, transformându-l într-o frumoasă curgere! Dragilor, eu nu am zile obișnuite… Eu am zile speciale, pe care le prețuiesc și după ce curg, pentru că oamenii buni pe care îi intâlnesc în fiecare zi, dar şi cei pe care îi cunosc deja, oamenii cu care lucrez şi oamenii care îmi sunt prieteni adevărați îmi fac zilele speciale! Frumusețea unor momente este ireversibilă și tocmai de aceea este și mai prețioasă! Vă mulţumesc, prieteni!”, a scris Carmen Dan pe contul ei de socializare.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: VIDEO| Carmen Dan, așteptată cu cătușe la ieșirea de la DIICOT

Tentată să revină în politică alături de mentorul ei, Liviu Dragnea

Deși nu și-a anunțat oficial retragerea din PSD, Carmen Dan pare tentată să i se alăture din nou lui Liviu Dragnea în noul proiect politic pe care acesta îl susține, Alianța pentru Patrie.

Presa locală a scris că fostul ministru a fost desemnat responsabil pentru ”crearea și dezvoltarea noului partid în județul Teleorman”, acolo unde ar trebui să existe una din cele mai puternice organizații, ținând cont că e locul natal al lui Dragnea.

Carmen Dan, pe vremea când era ministru

Citeste si: Politistul Marian Godina: "Doamna Carmen Dan, sper sa faceti pentru politisti ceva mai mult decat a adresa multumiri si condoleante"

Carmen Dan a fost prefect de Teleorman, în perioada 2014-2016, după care a câștigat un mandat de senator în legislatura 2016-2020. În paralel, ea a deținut și funcția de ministru de interne între 2017 și 2019, unde a rezistat în ciuda schimbării succesive a trei premieri. Carmen Dan era în funcție în timpul protestelor din 10 august 2018, atunci când forțele de ordine fost acuzate că au reacționat prea dur în fața protestatrilor prezenți în Piața Victoriei.