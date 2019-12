Keky vrea să își facă mai multe operații pentru a ajunge la înfățișarea dorită așa că s-a lăsat deja pe mâna medicilor.

Travestitul Keky, s-a filmat pe patul de spital: „Mi-au șlefuit oasele”. Dar stai să vezi ce operații de mare risc vor urma

Travestitul nu a putut sta fără să vorbească cu urmăritorii lui de pe Facebook și imediat după ce a ieșit din sala de operație a luat telefonul în mână și și-a informat fanii cu privire la starea lui.

„Acum am ieșit din operație și sunt foarte ok. Am șflefuit doar oase, în următoarea intervenție facem năsucul și mărul lui Adam. Scuze de abia pot vorbi. Nu moare Keky când vor câinii. V-am pupat și mulțumesc că mi-ați ținut pumnii și că a fost totul ok”, este mesajul transmis de Keky, de pe patul de spital.

Travestitul Keky are o poveste de viață cu adevărat trafgică. Spune ca si-a descoperit orientarea sexuala la doar sapte ani dupa ce a fost abuzat de varul sau. Ba mai mult dupa ce a gasit curajul de a spune lumii ce s-a intamplat, a fost amenintat cu moartea.