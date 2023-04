Theo Rose, probleme în luna a 6-a de sarcină! Artista s-a speriat și și-a sunat imediat medicul: „M-am dat pe spate, nu mai pot să respir, mă ia panica”

In articol:

Theo Rose nu este în cea mai bună formă a sa. Cântăreața se confruntă cu o răceală puternică, iar din cauza sarcinii simte totul mai amplificat. Mai mult decât atât, artistei nu îi este permis tratamentul medicamentos, fapt care o face să se îngrijoreze și mai tare pentru starea sa de sănătate.

Theo Rose, probleme de sănătate în cea de-a șasea lună de sarcină

Theo Rose a ținut să împărtășească și cu urmăritorii săi problema cu care se confruntă și anume o răceală puternică de care nu mai poate scăpa. Cântăreața a mărturisit că răcelile în sarcină durează mult mai mult decât de obicei, însă cea mai mare problemă este faptul că nu poate administra tratament medicamentos. Mai mult decât atât, fiind deja în luna a 6-a de sarcină aceasta nu mai poate respira normal, iar răceala agravează situația.

Theo Rose a precizat că a luat legătura cu doamna doctor care îi monitorizează sarcina și i-a recomandat un spray nazal. Din fericire, produsul dă rezultate bune și simte că totul merge spre bine. Mai mult decât atât, tipic ei, artista a și glumit pe marginea acestei situații, spunând că spray-ul este atât de puternic încât poate desfunda și o chiuvetă.

“Răcelile în sarcină durează mult mai mult. După ce că sunt în stadiul ăla al sarcinii când începe să mă apese pe plămân, pe diafragmă, peste tot, o răceală peste chestia asta vine cu și mai mari "deficiențe respiratorii". Mi s-au înfundat sinusurile cu totul. Și m-am olăit pe aici, m-am dat pe spate, nu mai pot să respir, mă ia panica…

Am sunat-o pe doamna doctor, i-am spus care-i problema și neavând voie să iau cine știe ce tratament medicamentos, mi-a recomandat să iau un spray nazal care are efect de 12 ore. Vă spun cinstit e cea mai mare descoperire a vieții mele. Bine, are efect mai mult de 12 ore, l-am testat eu zilele astea. Am zis că dacă mi se mai înfundă chiuveta, de nu o-i da eu cu el acolo de mi-e frică că îmi topește țevile. Deci nu se poate cu el. Mi-a salvat viața. Nu mai pot, gata, sunt fericită, respir!”, a transmis Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]