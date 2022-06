Trecutul nu-i dă pace! Vlad Gherman a vorbit din nou despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: "Părea imposibil la început"

In articol:

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu nu mai formează un cuplu de ceva timp, însă fanii celor doi nu s-au putut obișnui nici acum cu ideea despărțirii. Recent, actorul a organizat o sesiune de întrebări pe contul personal de Instagram, iar cei de acasă l-au bombardat cu mesaje despre fosta iubită.

Vlad Gherman, despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: "Nu mă mai afectează!"

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au fost împreună 9 ani și păreau cuplul perfect. La un moment dat, însă, neînțelegerile au intervenit în relația lor iar cei doi au decis să pună capăt poveștii de iubire pe care o aveau. După ceva vreme, au reușit să-și găsească din nou fericirea, în brațele altor persoane. Cu toate acestea, fanii celor doi încă mai cred într-o posibilă împăcare.

Recent, actorul a fost întrebat dacă îl mai afectează despărțirea de Cristina Ciobănașu, așa că a vrut să lămurească întreaga situație: "Am spus-o în nenumărate rânduri. O s-o spun în continuare: nu! Nu mă mai afectează, dar faptul că am reușit cumva, deși părea imposibil la început, să rămânem prieteni, cred că a contat enorm." , a declarat Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

Vlad Gherman s-a cuplat cu Oana Moșneagu, după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Chiar dacă relația pe care a încheiat-o cu Cristina Ciobănașu a fost una serioasă, în care și-au făcut multe planuri de viitor, Vlad Gherman nu și-a pierdut speranța că se va îndrăgosti din nou. La ceva vreme de la despărțire, actorul și-a găsit din nou liniștea, de data aceasta în brațele Oanei Moșneagu, colega lui de platou.

Inițial, cei doi și-au ținut povestea de iubire departe de ochii lumii, dar mai apoi au făcut anunțul surprinzător:

Aveam frica asta că o să-i spun doamnei Ruxandra, după ce am stat atâta timp la ea cu Cris, îmi făceam griji legat de ce va zice. A doua oară era cum o să-i spun lui Cris, știind că ea deja era într-o relație cu Alex. Era ciudat. Asta a fost cea mai mare barieră, care, odată depășită, totul a curs foarte firesc. Ne-am relaxat. Ruxandra s-a mega bucurat, m-am mega emoționat, a fost ca o eliberare.", a povestit Vlad Gherman, pe contul lui de Youtube.

