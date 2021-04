Tudor, solistul trupei Fly Project, a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2: „ Soția și fetița, nu au luat, deși locuim în aceeași casă”

In articol:

Tudor Ionescu de la Fly Project a dezvăluit într-un intervi recent că a trecut și el prin boala COVID-19. Din fericire, artistul a dezvoltat o formă o formă foarte ușoară de boală, iar simptomele specifice infecției cu SARS-CoV-2 nu i-au dat mari bătăi de cap, de fapt, nu i-au dat deloc, pentru că a fost asimptomatic.

Mai mult, cântărețul este recunoscător, nu doar că a trecut ușor prin boala care a ucos la nivel mondial peste 3 milioane de oameni, ci și pentru că soția și fiica sa nu au luat virusul de la el, deși locuiesc în aceeași casă și au intrat în contact înainte să afle că este pozitiv la testul PCR.

Anamaria si Tudor Ionescu[Sursa foto: Facebook]

Tudor de la Fly Project, dezvăluiri despre infecția cu coronavirus

Artistul a mărturisit că nu a fost ocolit de boala COVID-19, însă a fost unul dintre cazurile fericite. A făcut o formă foarte ușoară de boală, nu a dezvoltat simtome specifice și mai mult, nici fiica lui, dar nici soția nu au fost infectate cu SARS-CoV-2.

„Am avut Covid. Am fost pozitiv, dar fără simptome. Ceilalți membri ai familiei, soția și fetița, nu au luat, deși locuim în aceeași acasă. Am avut noroc”, a declarat Tudor la un post de televiziune.

De asemenea, el și familia lui plănuiesc să se imunizeze anti-COVID pentru a putea pleca într-o binemeritată vacanță, pentru că pandemia de coronavirus i-a cam ținut închiși în casă. Tudor Ionescu mai face o dezvpluire. Artistul este convins că nu mai există oameni care să nu creadă în existența virusului SARS-CoV-2.

„Acum vrem să ne vaccinăm. Vrem să plecăm la Amsterdam. Nu am ieșit nicăieri în ultima perioadă. Mi-e greu să cred că mai există acum, după un an de pandemie, oameni care să spună că nu există Covid“, a mai adăugat artistul.

Cum au trecut Tudor și Anamaria Ionescu peste toate greutățile din căsnicie. Soția artistului, despre infidelitățile acestuia

Cei doi nu au fost ocoliți de probleme în căsnicie. Anamaria a povestit despre infidelitățile solistului de la Fly Project, dar și despre cum au avut tăria să treacă peste acel episod greu și să rămână uniți.

„ În toți acești 15 ani am trecut prin toate încercările unei relații: și prin certuri și prin despărțiri și am trecut prin această pandemie împreună.(...) Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod.

A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri”, a dezvăluit soția solistului de la Fly Project.