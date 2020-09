Anamaria si Tudor Ionescu[Sursa foto: Facebook]

In articol:

Soția lui Tudor de la „Fly Project” a vorbit despre cele mai grele clipe din căsnicie. Anamaria Ionescu a dezvăluit că artistul a înșelat-o și că au fost despărțiți o perioadă destul de lungă. Anamaria și Tudor Ionescu au o căsnicie fericită acum, trecând prin multe încercări împreună de-a lungul mariajului lor. Deși au existat atât certuri., cât și împăcări, pe cei îi leagă fetița pe care o au împreună, Ilinca, rodul iubirii lor.

Citeste si: Oana Lis, dezvăluiri din viața personală: ”Eu nu am nicio geantă de firmă”! Cât a costat-o pe vedetă cea mai scumpă poșetă

Citeste si: Câți bani scoate Andra din buzunar pentru educația copiilor săi, David și Eva. Suma este imensă!

Citeste si: Paul Walker ar fi împlinit 47 de ani! Mesaje emoționante pentru starul din Fast and Furious, care a murit într-un accident!

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Soția lui Tudor, despre infidelitățile artistului de la Fly Project

Anamaria a dat cărțile pe față și a dezvăluit anumite lucruri din viața lor persoanală. Soția cântărețului a vorbit despre infidelitățile acestuia.

„În toți acești 15 ani am trecut prin toate încercările unei relații: și prin certuri și prin despărțiri și am trecut prin această pandemie împreună. (...) Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod”, a spus Anamaria Ionescu pentru „Antena Stars”.

Anamaria si Tudor Ionescu[Sursa foto: Facebook]

Aceasta a mărturisit că anul 2010 a fost unul foarte greu pentru ea, însă a reușit să-l ierte. „A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri”, a continuat ea.

Soția lui Tudor a recunoscut că împăcarea lor s-a făcut în două reprise, dar și că cei doi nu au mai deschis niciodată acel subiect.

„În acele 5, 6 luni cât am fost despărțiți, orice loc îmi aducea aminte de el. El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize”, a adăugat Anamaria Ionescu.