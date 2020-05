In articol:

Ana Pal, faimoasa care i-a dat un cap în plină figură războinicului Andrei Ciobanu la Survivor România, are, dincolo de duritatea afișată pe micul ecran, o poveste de viață impresiontă, iar cel care avea să spună totul despre ea a fost chiar antrenorul, Florin Lupu.

Ana Pal provine dintr-o familie numeroasă, plină de probleme.”Are un copil, se numește Ștefan are 6 ani și locuiește în Bacău. Momentan stă cu fratele Anei, Pavel, și cu sora lor mai mică, în vârstă de 17 ani.Din câte știu eu, a avut o copilărie foarte grea. Face parte dintr-o familie de opt frați, de la 25 de kilometri de Bacău. A devenit mamă la 19 ani, din întâmplare. A fost alegerea ei să păstreze copilul. Pe de altă parte, deși sunt atât de mulți copii la părinți, doi dintre ei sunt cu probleme locomotorii, imobilizați la pat”, a povestit antrenorul faimoasei de la Survivor România la început, apoi, și faimoasa s-a deschis în fața oamenilor la întoarcerea în țară.

Ana Pal are doi frați imobilizați la pat! ”Bolnavi de paraplegie, așa s-au născut”

”Eu am mari probleme acasă, am doi frați foarte bolnavi de paraplegie. Așa s-au născut! Unul dintre ei este deja imobilizat la pat, iar medicii ne-au spus că mai trăiește un an! Are doar 22 de ani și se pare că dacă ai această afecțiune nu o duci mai mult de 23 de ani! De aceea, vă spun, îmi e greu, nu pot să mă uit la el cum moare! E cumplit să vezi așa ceva și să știi că apoi urmează și altcineva din familia ta să sufere la fel și să plece în altă lume așa de tânăr”, a povesitit, cu ochii în lacrimi, faimoasa de la Survivor România la WOWbiz.ro, emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Citeste si: Cum arata Denisa, iubita lui Iancu Sterp, imbracata doar intr-un costum de baie minuscul! Imaginile pe care doar el le-a vazut pana acum

Citeste si: ​Topul kilogramelor – Cezar Juratoni castigator; afla cate kilograme au slabit concurentii de la „Survivor Romania”

Ana Pal, adevărul despre banii primiți pentru a-și ajuta frații! ”Am reușit să le fac geamurile”

Oamenii au fost impresionați de povestea luptătoarei MMA și,în ciuda faptului că a izbucnit pandemia de coronavirus, au amjutat-o financiar, printre ei și războinicele Adriana și Claudia. Așa s-a strâns o sumă de bani, care aveau să ajungă la familia faimoasei și, pentru o perioadă, să o ajute să iasă din impas.

De altfel, în urmă cu câteva zile, la Fanarena, Ana Pal a spus adevărul despre banii primiți pentru a-și ajuta frații! ”Eu am avut mare noroc în această perioadă. Deși nu au mai fost meciuri, să pot lupta în ring, m-am angajat ca ajutor de bucătar în oraș la mine, în Bacău! Lucrez o zi întreagă de dimineața până seara, apoi, am o zi liberă. Nu este ușor, dar măcar pot să mă întrețin singură! De aceea, vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor care au donat bani pentru familia mea, cu ei am reușit să repar prin casa fraților mei câte ceva, să le fac geamurile, și din ce mi-a mai rămas, le-am cumpărat pampersi, medicamente și mâncare. Pentru mine, nu am oprit niciun leu. Eu pot să mă descurc, sper doar ca lor să le fie un pic mai bine și să poată zâmbi”, a spus, cu ochii în lacrimi, Ana la KanalD.