Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic! De frică, mai multe persoane au sărit pe geam să se salvez. Autoritățile au raportat zeci de victime

În urmă cu câteva ore, un cutremur puternic a zguduit Turcia. Seismul a avut magnitudinea de 5,3, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 7 kilometri. Mai multe persoane au sărit speriate de la balcon, iar un copil a fost rănit și transportat la spital.

Iată primele imagini!

Joi seara, un nou cutremur avea să lovească Turcia, mai exact zona orașului Malatya. Din primele informații seismul a avut loc la ora locală 20:48 (şi a României), iar epicentrul a fost localizat la 10 kilometri sud-sud-vest de Malatya şi la 131 km nord-nord-vest de Şanlîurfa. Potrivit Centrului Seismologic European pentru Mediterana (EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,2, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 11 kilometri.

People come out to the streets after the #earthquake of 5.5 that hit Malatya, #Turquía



#deprem #Sismo #Turkey

pic.twitter.com/FNl8wqwbB1