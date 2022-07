Turiștii stau la berică la terasa lu’ Nea Rică! Fostul mare portar al Rapidului face senzație la bustul gol servind clienții la malul mării | EXCLUSIV

In articol:

Rică Răducanu face tot posibilul să își resusciteze afacerea de la mare și „ia taurul de coarne”. În perioada considerată vârful sezonului estival, fostul portar al Rapidului supraveghează mersul lucrurilor de aproape, ca să atragă și mai mulți turiști.

Rică Răducanu, dezamăgit să vadă puțini turiști la mare

În pozele făcute de paparazzi WOWbiz, Rică Răducanu pare a fi în formă printre turiștii care i-au călcat pragul și gata să folosească orice atuu pentru a-i face să se simtă cât mai bine primiți. Cum Rică este un om care ajunge ușor la sufletele celor din jurul său cu felul său spumos de a fi, nu e de mirare că, măcar din curiozitate, oamenii au ales să testeze terasa fostului mare portar. Mesele pline sunt mereu un semn bun pentru un patron, așa că înarmat cu bine-cunoscutul său simț al umorului, Rică Răducanu se plimbă de la un grup la altul ca să „ia pulsul” clienților.

Rică Răducanu, surprins de paparazzi WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz ]

Chiar dacă imaginile spun povestea unei zile bune la „birou”, vara lui 2022 a fost una destul de păguboasă pentru Rică până acum.

„Înainte era aglomerație, la noi, la terasă, n-aveai loc la mese, mai serveam și eu o ciorbă, mai mergeam printre mese, mai povesteam, mai spuneam o glumă. Acum e treabă urâtă, nu am văzut așa ceva niciodată. Patronii și-au făcut și ei calcule, ca să fie cât mai bine, n-au forțat prețurile, dar tot degeaba”,

a declarat recent într-un interviu acordat celor de la ego.ro

Rică Răducanu se bazează pe pensie și pe terasa de la mare

Fostul mare portar al Rapidului își pune speranțele în terasa de la mare, mai ales după ce a rămas fără salariu în ultima vreme.

Acesta a mărturisit că fost dat afară de la CSM București, unde câștiga circa 1.800 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că singurele venituri sunt din pensia de 1.800 de lei pe lună și profiturile afacerii de pe litoral.

"Puțină lume știe, dar în urmă cu câteva luni am fost dat afară de la Clubul Sportiv Municipal București. Mi s-a spus doar că nu pot avea și pensie, și salariu. Am făcut un pas în spate, dar am cerut să vorbesc și cu directorul general, Gabi Szabo, încă, în acea perioadă de început de an, dar și cu primarul general. Cea dintâi mi-a sugerat să merg la Rapid, să cer un post, ceva, că doar la clubul feroviar am cunoscut gloria ca sportiv, nu? Când am ajuns în fața lui Nicușor Dan, primarul a bâjbâit ceva explicații vizavi de cazul meu. Am plecat din biroul său cu senzația că habar nu avea de ce fusesem dat afară! Cel mai probabil cineva a avut nevoie să-și angajeze o rudă, un amic sau mai știu eu pe cine! Că toți avem tot felul de cunoștințe și de obligații!”, a declarat Rică Răducanu pentru Playsport.