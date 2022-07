Ce sumă lunară primește fiica lui Gică Popescu de la tatăl ei! "Îți dau banii ăștia să mănânci, să faci ce vrei" Fata abia s-a descurcat cu această sumă strictă

In articol:

Gică Popescu este un nume mare al fotbalului românesc, având în spate o carieră de care este tare mândru.

Însă, la fel de mândru este și atunci când vine vorba de familia pe care și-a clădit-o și de cei doi copii pe care i-a crescut.

Gică Popescu, lecție financiară dură pentru copiii săi

Sportivul, deși are o avere considerabilă, spune că niciodată nu a fost mână largă cu Maria și cu Nico. Copiii lui Gică Popescu fiind crescuți cu reguli stricte, învățând de mici ce înseamnă valoarea banilor și cât de greu este să drămuiești o anumită sumă.

Conform fostului mare fotbalist, copiii săi, deși ar putea avea tot ce visează, au fost crescuți și învățați să muncească pentru tot ceea ce vor.

Astfel, Maria, de care Gică Popescu este tare mândru, a terminat o școală prestigioasă din Barcelona, acolo unde și trăiește de patru ani. Timp în care, spune Popescu, a învățat cum să se descurce singură, dar mai ales, știe acum care este valoarea banilor.

Și asta pentru că, pe timpul facultății, tânăra de 22 de ani a primit lunar de la tatăl ei doar suma de 1.000

de euro.

Deși recunoaște că este greu să trăiești în Spania doar cu acești bani, Gică Popescu nu s-a dezis de regula sa, iar Maria a făcut mari sacrificii pentru a se încadra în bugetul impus de părintele ei.

El spune că dacă Maria a avut nevoie de mai mult de 30 de euro pe zi, ei bine, a trebuit să muncească mai mult.

Și asta pentru că își dorește ca fiica sa să învețe că banii nu cad din cer și că este greu să ai, dar și mai greu să știi pe ce să îi cheltui.

”Fata mea a terminat anul acesta Esade, una dintre cele mai bune facultăți de business din lume, și sunt mândru de asta. Pentru că eu când am ales să nu mă fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școală. Și răsplata mi-a venit anul ăsta, când fata mea a terminat Esade, la Barcelona. Dar eu i-am zis „ok, îți plătesc școala, îți plătesc cazarea și îți dau 1.000 de euro pe lună să mănânci, să faci ce vrei tu.” În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și n-o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă. O mie de euro pe lună. Adică vreo 30 de euro pe zi. Vrei mai mult, muncește pentru mai mult. Banii nu pot să fie la liber, așa. Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus. Ei trebuie să realizeze care e valoarea banului. Banii se fac greu și-atunci când îi faci trebuie să ții de ei. Dacă sunt fără limită, nu le știi valoarea. Ei trebuie să știe ce înseamnă un euro. Și nu știi decât atunci când ți-i gestionezi singur”, a spus Gică Popescu despre educația financiară pe care le-o oferă copiilor săi, conform gsp.ro.

Totodată, de regulile tatălui nu este privat nici Nico. Fiul sportivului trebuie să se descurce cu o sumă lunară și mai mică.

Doar odată cu promovarea sa profesională va avea șansa să câștige mai mulți bani. Până atunci, însă, munca, spune Popescu, îl va învăța valoarea banilor.

”Nico, de exemplu, are 500 de euro pe lună de la club. Jucătorii care au făcut 16 ani semnează pe un salariu de 500 de euro. Cu asta a trăit. Mănâncă la club, îi plătesc eu cazarea, în rest- 500 de euro pe lună. Are 8.000 de lei în cont strânși. Vrei mai mult? Joacă la echipa mare și schimbăm contractual”, a mai spus fostul mare fotbalist.