Tzancă Uraganu a spus clar motivul pentru care și-a închis afacerea cu shaorma! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu investiția manelistului: „Noi ne chinuim să îi dăm banii acestui om”

In articol:

Tzancă Uraganu a lămurit acum pe toată lumea, după ce mai mulți oameni și-au pus diferite întrebări despre afacerea sa, proaspăt deschisă. Deși a avut succes în primele zile, fast-food-ul a fost închis la scurt timp.

Iată că acum cântărețul a spus exact ce s-a întâmplat și de ce a luat decizia de a pune pe pauză investiția!

Citește și: Reacția neașteptată a lui Tzancă Uraganu, după ce restaurantul lui Pescobar a fost închis! Artistul este de-a dreptul revoltat: „Îmbolnăveam copiii”

Tzancă Uraganu, motivul pentru care și-a închis afacerea cu shaorma

În urmă cu ceva timp, Tzancă Uraganu anunța oficial că și-a deschis shaormerie, iar în prima zi toată lumea va primi mâncare gratis. Deși toți credeau că manelistul a dat lovitura cu proaspăta afacere, nu a fost chiar așa, căci la scurt timp a închis-o.

Pentru că foarte mulți oameni s-au întrebat care a fost motivul real, acesta a oferit răspunsul. Mulți s-au gândit că fast-food-ul ar fi fost vizitat de către ANPC, iar din cauza neregulilor a fost pus pe pauză, dar celebrul cântăreț mărturisește că alta ar fi cauza.

Mai exact, anumite neînțelegeri cu proprietarul locației, care dorește plata utilităților, însă nu oferă facturi, așa cum spune chiar Tzancă Uraganu.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

Acestea fiind spuse, artistul încearcă să plătească toate necesitățile afacerii, dar nu reușește din cauza documentelor care lipsesc.

„Noi ne chinuim să îi dăm banii acestui om, de mai bine de o lună de zile. Mă refer la chirie și utilități. Însă avem nevoie de facturi. Acest om ne-a dat un bilețel, scris de mână. Cum aș putea plăti eu gaze, lumină și ce mai este pe acolo, printr-un simplu bilețel scris de mână, nu trebuie să îmi dea factură!? Acest om, proprietarul spațiului, de când am închiriat locația, nu ne-a dat niciodată factură. I-am spus că îi plătesc, însă el vrea banii în baza bilețelului scris de el. De unde pot știi eu cât au venit facturile? Din acest motiv a fost o mică discuție, nu mi-a convenit acest lucru.”, a mărturisit Tzancă Uraganu, pentru spynews.ro.

Citește și: Tzancă Uraganu este un iubit romantic și o răsfață de câte ori are ocazia pe Marymar. Bruneta a rămas uimită și de această dată

Dezvăluirile făcute de cântăreț: „Nu ar fi în ordine cu ceva”

Tzancă Uraganu mărturisește cu sinceritate faptul că a investit destul de mult în afacere, având în vedere că a renovat absolut tot pentru a arăta impecabil. Deși își dorește să se achite de toate cheltuielile, artistul spune clar că nu are cum să facă acest lucru, deoarece nu are parte de corectitudine din partea celui care deține spațiul.

Citeste si: „S-a primenit pe aici, până şi-a făcut duş. A băut ceai, cafea” Bărbatul la care a fost cazată DJ Lalla, mărturisiri despre ultimele cuvinte ale tinerei, înainte să plece pe plaja unde a decedat- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: "Ești sufletul meu geamăn și sufletul meu pereche". Oana Zăvoranu, declarație de dragoste publică pentru fostul soț, Alex Ashraf. Nimeni nu se aștepta ca bruneta să facă asemenea gest în plin divorț- radioimpuls.ro

Totodată, el a ținut să precizeze că ar fi ceva nereguli în privința locației, astfel că se gândește serios să caute alt spațiu pe care să-l amenajeze.

„Eu am făcut o investiție acolo, am renovat absolut tot, am făcut totul ca la carte. Dar dacă nu văd corectitudine din partea proprietarului și nu primesc facturi. Am avut o discuție și astăzi legată de acest lucru. Este ca și cum ai vrea să plătești la un restaurant și nu primești nota de plată. I-am spus că îi plătesc absolut toate dările, dar dacă nu am cum... am înțeles că el nu ar fi în ordine cu ceva acolo. Asta este, ce să mai spun... cred că voi schimba spațiul.”, a mai spus cântărețul de manele, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Facebook]