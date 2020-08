Tzanca Uraganul, primele declarații după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus Tzanca Uraganul, primele declarații după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Tzanca Uraganul a fost depistat pozitiv cu coronavirus, imediat după ce se tratase de o răceală la plămâni. Manelistul a povestit pentru Atena Stars că a răcit după ce a cântat la o nuntă afară. După ce s-a tratat de răceală s-a gândit să-și facă și testul pentru coronavirus, preventiv pentru a vedea dacă a contactat virusul. Surpriză! Tzanca a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, fiind nevoit să stea în carantină 14 zile.

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic atunci. Dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut testul așa, așa să văd ce e cu testele astea. Mi-a ieșit pozitiv, dar nu am avut absolut nimic. Nu iau nicio pastilă, nu am niciun simptom. Mi-a trecut singur. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoane, eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam 3-4-5 tricouri la un program, că am cântat afară. Mă simt foarte bine”, a declarat Tzanca Uraganul.

Manelistul a spus că a avut mare noroc că s-au anulat nunțile în perioada asta și că izolarea nu l-a încurcat foarte mult.

