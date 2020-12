Tzancă Uraganul s-a dat de gol că a avut o relație cu nora lui Leo de la Strehaia! ”Ce a fost, a fost, nu mai contează”

Tzancă Uraganul a fost acuzat că ”i-ar fi spart casa” fiului lui Leo de la Strehaia. Manelistul ar avea o relație cu nora lui Leo, dansatoarea Mihaela Tache și că în sprijinul acestei povești există și o serie de dovezi, cum ar fi fotografii cu cei doi.

Tzancă: ”De foarte mult timp nu mai am treabă cu Mihaela”

In articol:

Tzancă spune că nu mai are nici o legătură cu iubita fiului lui Leo însă lasă să se înțeleagă că aceștia ar fi avut ceva între ei în urmă cu cinci ani, înainte ca Mihaela să-l cunoască pe Alin de la Strehaia.

Alin, fiul lui Leo, trăiește cu dansatoarea Mihaela Tache

”Să înțeleagă prietenul meu, Leo de la Strehaia, în momentul de față și de foarte mult timp, eu nu am nici o treabă cu fata aceasta, Mihaela, care este cu băiatul lui. Nu am nici o treabă, nu mai ținem legătura, eu n-am mai vorbit cu ea de cinci ani de zile, nu mai avem nimic în comun. Ce-a fost, a fost, nu mai contează. Este în urmă cu cinci ani absolut tot ce a spus el acolo pe Youtube. Să stea liniștit Leo, eu cu nora lui nu mai am nici un fel de legătură de 5 ani de zile”, a povestit Tzancă Uraganul într-un înregistrare pe Youtube.

Citeste si: Decretul Anti-Avort al lui Ceaușescu. Femeile transformate în mașini de făcut copii - evz.ro

Citeste si: Principala cale de infectare cu COVID-19. Rezultatul surprinzător al unui studiu - bzi.ro

Citeste si: Fiul lui Leo de la Strehaia, amenințat de nevasta părăsită! Mădălina: ”Va merge la pușcărie sau în pământ”! Replica ”amantei” Mihaela

Nora lui Leo: ”Da, mi-a oferit un buchet cu flori”

Dansatoarea Mihaela Tache se iubește cu fiul lui Leo

Mihaela Tache, nora lui Leo de la Strehaia, susține că imaginile mai noi, în care aceasta primește flori de la Tzancă, ar fi reale, însă Alin știa de ele.

Citeste si: ”Nevasta lui Tzancă vrea s-o bată!” Probleme mari pentru nora lui Leo de la Strehaia, după ce s-a zvonit că s-a iubit cu manelistul Uraganul

”Nu înseamnă că dacă te întâlnești cu Tzancă sau cu un alt artist, în mall, pe undeva, faci o poză cu el, gata, e într-o relație... Ăsta mi-a fost domeniul de muncă până să-l întâlnesc pe Alin și să-mi fac o familie. Nu mă feresc, toată lumea știe. Da, mi-a oferit un buchet de flori pentru că nu a putut să ajungă la botez și cam atât. Alin știe chestia asta, nu are rost să intre în acestg scandal, el și-a spus punctul de vedere o dată”, a spus Mihaela Tache.