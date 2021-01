Tzanca Uraganul și-a lovit soția?! Imagini cu Lambada, snopită în bătaie: ”Te mănâncă pușcăria”

Tzanca Uraganul, prins într-un mega-scandal! Artistul este acuzat că și-ar fi bătut soția și că ar fi filmat-o!

Tzanca Uraganul este unul dintre cei mai iubiți și ascultați artiști ai momentului, iar drept dovadă stau și piesele lui, care ocupă mereu primele locuri în trendingul românesc. Andrei a dat lovitura anul acesta cu multe colaborări neașteptate, dar cu care a avut mare succes.

Pe lângă mari artiști din România, Tzanca Uraganul a făcut piese și cu cele două vloggerițe, Reea și Tina.

Cei trei aveau o relație de prietenie și păreau că sunt foarte apropiați, ținând cont că cele două tinere se integraseră în familia manelistului. Aceștia au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, după cum se poate vedea și din clipurile video postate pe internet.

Tzanca Uraganul, Reea si Tina, Dan Bursuc si Costel Biju

Recent, un scandal a pornit între cei trei, aceștia aducându-și acuzații între ei. Tzanca Uraganul spune că le-a ajutat pe cele două tinere, iar vloggerițele îl acuză pe artist că și-ar fi bătut soția. Reea și Tina au postat și mai multe imagini cu Lambada, soția lui Andrei, având ochii negri. Cele două surori spun că manelistul ar fi bătut-o pe Lambada acum trei săptămâni și că ar fi filmat-o.

Ei bine, Tzanca nu confirmă cele spuse de Reea și Tina și nici nu oferă vreo informație în acest sens. Mai mult decât atât, manelistul le aduce cuvinte grele.

Lambada

Imaginile cu Lambada, care circulă pe internet

În mediul online, cele două vloggerițe au postat mai multe imagini cu Lambada, soția lui Tzanca Uraganul, spunând că ar fi fost bătută de acesta. Reea și Tina au publicat fotografii cu frumoasa soție a manelistului, femeia având ochii negri și fiind plină de

vânătăi pe față.

”Bă, pregătește-te, că nu glumesc! Ți-ai bătut nevasta acum trei săptămâni. Te mănâncă pușcăria”,au scris cele două vloggerițe.

Lambada

Pe de altă parte, Andrei Velcu, zis Tzanca Uraganul, a postat mai multe mesaje și a făcut și un live pe instagram, unde le-a adresat cuvinte grele celor două fete.

”Mii de scuze, chiar nu am știut ce este cu aceste două satane Reea și Tina când toată lumea îmi zicea. Am văzut acum recent ce poate capul lor. Eu mă oferisem să le ajută că na, dar ceea ce am văzut am rămas….”, a scris Tzanca, pe pagina lui de Facebook.