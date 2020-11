Tzanca Uraganul, victima interlopilor! Dezvăluirile cutremurătoare ale manelistului: „Au scos cuțitele la mine să mă...”

Tzanca Uraganul, amenințat de interlopi [Sursa foto: Instagram]

Tzanca Uraganul este unul dintre maneliștii momentului în România. Recent, el a făcut dezvăluiri șocante despre doi dintre foștii lui cumnați! În timp ce se afla în vizită la fosta lui soție, unde și-a lăsat fiica, el a fost atacat de către doi bărbați, frați cu mama fetiței lui.

„Eu sunt artist, eu sunt lăutar, mie nu-mi plac scandalurile, nu-mi place să fiu implicat în așa ceva, dar când cineva ajunge la tine nu ai cum să taci, indiferent de situație. (...) Am fost acum două-trei zile cu fosta soție. Eu nu mai sunt cu ea de foarte mult timp, păstrăm o legătură pentru fată și atâta tot. Și am fost acolo, la ei, s-o las acasă, acolo unde stă ea de fapt. Și doi din frații ei, niște oameni care vor să fie interlopi, au sărit la mine cu cuțitele să mă tâlhărească, să-mi ia banii, brățările de pe mână”, a declarat Tzancă Uraganu, într-o emisiune tv.

Tzanca Uraganul și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Nu este prima dată când Tzanca Uraganul este amenințat de foștii cumnați

Celebrul manelist a mărturisit că nu este prima dată când este amenințat și atacat de interlopi. Cei doi nu se descurcă așa de bine din punct de vedere material și încearcă să își câștige traiul din tâlhării. „De-a lungul timpului m-au șantajat, m-au amenințat, mi-au zis că n-o să mai cânt nicăieri...Le-am mai dat (bani) din când în când, dar sume minore...”, a mai adăugat manelistul.

Tzancă Uraganul a mai făcut câteva mărturii de-a dreptul șocante! Cei doi frați ai fostei soții au scos cuțitele și au încercat să-l lovească cu ele. „Are niște frați care sunt cu capul mai pe umeri, poate ei se descurcă mai bine, dar ăștia doi care nu se descurcă și nu mai au niciun fel de venit au sărit la mine, au scos cuțitele la mine să mă lovească, m-au amenințat”, a încheiat celebrul manelist.