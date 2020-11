Tzancă Uraganu, bătut cu pumnii și tâlhărit de un interlop din Roșiori! ”Ai sărit la mine, erai cu 20 de inși, ia uite ce m-ai desfigurat”

Tzancă a povesit că a fost bătut de un interlop

Tzancă Uraganu a fost luat la pumni de un interlop din Roșiorii de Vede, iar acesta i-ar fi cerut să-i dea banii pe care-i avea la el și brățările de aur de la mâini. Manelistul însuși a povestit întreaga scenă într-un live pe contul lui de socializare. Tzancă a dezvăluit că a făcut plângere la poliție pentru că este ”un om al legii”.

Tzancă Uraganu: ”Să audă și televiziunile, garda știe deja”

”Am fost la bulangiul ăsta de G... am fost până acolo cu fata mea că au avut și ei o problemă, nu mai vreau să dau detalii. Și separat că a cerut bani de la mine și a vrut să-mi ia brățările, că este un fomist, a sărit la mine între 20 de inși care erau acolo. Când m-a văzut, singur, în altă parte, n-a mai sărit, n-a mai făcut nimic.

Să-i dau bani! Să știe toată lumea, să audă televiziunile, nu am de ce să mă feresc. Știe toată garda, știe... Pentru că eu sunt un om al legii, eu nu mă împotrivesc legii...”, a povestit Tzancă Uraganu.

”Ești un proxenet, faci bani din furăciuni”

Tzancă a mai povestit că, deși au fost 20 de persoane de față, doar doi au fost cei care l-au agresat.

”Este și el pe live aici. Este tare în gură cu mine și este prost în meserie. Eu am fost acolo singur, nu am fost nici pe scandal, nu am fost pe nimic... Eu am fost singur și erau mai mulți. Bine, n-a fost ceartă cu ăilalți, doar cu ăsta și cu D... ăla, cu gura aia de iepure.

Tzancă a mers la poliție

Să moară fata mea, domnul G..., dacă n-ai stat în genunchi cu ăia, care-i știi tu, că nu mai dau nume, nu vreau eu să vorbesc de oamenii ăia. Numai săbii de n-ai luat! Și dacă ai fost în stare să faci nimic în viața ta. Cu ce îngropi tu în bani, că ești proxenet? Ești un proxenet care faci bani din furăciuni și din... o ai pe prostituata aia, pe A... Ai vrut să-mi iei banii, ai vrut să-mi iei astea... Nu-i frumos ce încerci tu să faci. Ai dat zvonul că mi-ai dat... Ai sărit la mine, erați 20 de inși acolo, ia uite-mă ce m-ai desfigurat”, a mai spus Tzancă, ironic.

Tzancă și-a provocat agresorul la o bătaie ”cinstită”

Tzancă, posesorul unor mașini de lux

”Bate-te cu mine mă, cum ne-am găsit noi doi aici, la Giulești. Știi când ne-am găsit la Giulești și n-ai mai fost în stare să te dai jos, să te mai dai la mine? Lăsăm să se aplice legea, eu nu te ameninț, băieții ăștia de aici au venit ăs facem o cumetrie, dar am primit telefoane, toată lumea mă întreabă ce am pățit”, a încheiat Tzancă Uraganu.