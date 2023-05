Uite așa se cunoaște un gentleman adevărat! Poate pare băiat rău, dar când vine vorba de mama lui, Vali Crăciunescu este extrem de atent și îi face toate poftele | EXCLUSIV

In articol:

Vali Crăciunescu poate pare băiat rău, mai ales pentru cei care nu îl știu prea bine pe artist, dar când vine vorba de mama lui lucrurile se schimbă total.

Vedeta a fost surprinsă recent de paparazzi WOWbiz.ro într-un mall din București și avem imagini cu el așa cum rar ai ocazia să-l vezi.

Deși a dispărut din lumina reflectoarelor și a preferat o viață mai discretă, fostul membru de la "Spitalul de Urgență" continuă să îi încânte pe fani cu piesele sale. Când nu este pe scenă, cântărețul se ocupă așa cum se cuvine de familie și nu uită niciodată de mama sa, căreia îi oferă necondiționat ajutorul.

Vali Crăciunescu, un gentleman adevărat și când vine vorba de mama sa

În popor se spune că un gentleman adevărat se recunoaște mai ales după comportamentul pe care îl are cu mama lui sau mai bine spus cum se poartă cu mama așa o va face și cu soția. Deși pentru mulți ar părea un băiat rău, artistul este extrem de atent la detalii, mai ales când vine vorba de una dintre cele mai importante femei din viața lui.

Recent, vedeta a fost surprinsă într-un centru comercial din București, de către paparazzi WOWbiz.ro. Vali Crăciunescu a însoțit-o pe mama lui la cumpărături și s-a asigurat că femeii nu îi lipsește nimic. Extrem de răbdător și de atent, artistul i-a fost alături timp de câteva ore și tot el a fost cel care s-a ocupat să împingă căruciorul.

Pentru ziua la cumpărături cu mama sa Vali Crăciunescu s-a asigurat că își alege o ținută extrem de comodă așa că a mers direct pe o pereche de pantaloni de trening și o jachetă de blugi.

Vali Crăciunescu s-a retras din trupa "Spitalul de Urgență"

Vali Crăciunescu a fost unul dintre colegii lui Dan Helciug, în trupa Spitalul de Urgență, formație care l-a și adus în vizorul publicului. Acordeonistul a debutat în muzica la vârsta de 13 ani, iar începuturile nu au fost tocmai ușoare pentru el.

Totuși, în 2004 acesta părăsea trupa în care activase alături de Dan Helgiuc, încercând și o carieră solo. "Am simtit că trebuie să fac și altceva. Nu am nimic cu băieții și consider în continuare Spitalul de Urgență drept una dintre cele mai bune formații din România.

Eu voi pleca în Australia într-un turneu de o lună și voi scoate un album solo în noiembrie", a mărturisit el, într-un interviu pentru Click, în urmă cu mai mulți ani.

Vali Crăciunescu, viață de familie din 2017

În 2017, Vali Crăciunescu a făcut pasul cel mare și s-a însurat cu cea care i-a furat, iremediabil, inima. Cei doi au avut parte de o cununie discretă. După o poveste de dragoste de patru ani, Vali Crăciunescu și aleasa inimii sale și-au unit destinele la Biserica Sf. Nicolae din Tunari.

Cel care s-a ocupat de programul artistic pentru petrecere și s-a asigurat că invitații vor sta toată noaptea pe ringul de dans a fost chiar celebrul acordeonist.

