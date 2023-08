Uite așa se relaxează Cornel Palade atunci când este convins că nu-l vede nimeni! Avem imaginile cu celebrul actor prins chiar în fapt | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Palade știe bine ce să facă atunci când vrea să se relaxeze. Actorul oare că are deja o rețetă, căci nu este prima dată când paparazzi îl surprind la o sesiune de cumpărături.

Cornel Palade și Romică Țociu au format una dintre cele mai iubite echipe din România. Cei doi s-au bucurat de succesul și de dragostea publicului ori de câte ori au ieșit pe scenă și au strâns valuri, după valuri de aplauze. A fost o vreme în care erau nelipsiți de la spectacolele de pe litoral, însă acum fiecare se bucură de pensionare.

După ce a mărturisit că a rămas fără proiecte și că trăiește doar din pensia sa, Cornel Palate a dispărut din lumina reflectoarelor. Marele actor a fost însă surprins recent de paparazzi WOWbiz.ro și nu oriunde, ci în mall-ul preferat al vedetelor.

Singur, singurel, partenerul de scenă al lui Romică Țociu pare că s-a bucurat de o sesiune de relaxare la cumpărături.

Cornel Palade are rețeta pentru o sesiune de relaxare

Recent, marele actor a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro într-un celebrul mall din București.

Artistul se pare că a găsit rețeta pentru un moment de relaxare, căci s-a plimbat singur, singurel minute bune prin centrul comercial.

Citește și: Experiența paranormală prin care a trecut Marinela Chelaru! Actriței nu i-a venit să creadă ce a auzit: „ Sunt foarte speriată”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

Îmbrăcat comod, într-un tricou și o pereche de pantaloni, actorul a ieșit la o scurtă plimbare sau mai bine o sesiune de relxare prin cumpărături. După ce s-a uitat minute bune prin centrul comercial, vedeta a făcut și o achiziție dintre-un magazin de haine, iar mai apoi s-a îndreptat direct spre zona de produse alimentare.

Ce pensie are Cornel Palade, după 40 de ani activitate

Îndrăgitul actor a fost deconspirat și a vorbit recent și despre pensia pe care o primește după 40 de ani de activitate. La începutul acestei veri, actorul mărturisea că atât el, cât și partenerul său de scenă au rămas fără proiecte.

Citește și: Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi înainte de nuntă! Gestul lui Vicențiu Mocanu a luat-o total prin surprindere. Nu s-a așteptat nicio secundă la asta: "A început să plângă, s-a bucurat foarte tare!"

"În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate.

Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!", a declarat Cornel Palade, în cadrul unei emisiunii de televiziune.

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Codruța Filip, adevărul despre starea de sănătate a lui Valentin Sanfira, după accidentul grav din Italia- radioimpuls.ro

Ce spunea Cornel Palade despre despărțirea de Romică Țociu

Sunt zeci de ani de când Romică Țociu și Cornel Palade activează pe aceeași scenă. Dou-ul de succes a cucerit imediat România și se bucură și în prezent de iubirea fanilor. Deși au mai avut și proiecte separate, cei doi actori nu și-au pus niciodată problema despărțirii.

Citește și: Romică Țociu și Cornel Palade, revenire spectaculoasă pe scenă! Ce doi actori au planuri mari: "Vom încerca să abordăm și ceva nou"

"Nu avem cum să ne despărțim, dar mai facem și proiecte individuale. În rest, suntem cuplați peste tot. Lui i s-a propus un proiect individual? Foarte bine! S-a dus!

Mi se propune mie un proiect individual? Foarte bine! Mă duc și eu și îmi fac treaba! Are cineva nevoie de amândoi? Mergem împreună și facem treaba! Avem spectacole, avem nunți, avem botezuri, parastase, divorțuri, orice! (râde)", le-a spus Cornel Palade jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!