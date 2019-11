La Puterea dragostei, Simina Loica și Alex Zănoagă au format un cuplu controversat, dar, pe de altă parte, și plin de sentimente! ”Suntem îndrăgostiți unul de altul, și chiar vreau să fim o familie. El este bărbatul potrivit pentru mine, nimeni altcineva, chiar vreau să avem copii împreună”, a spus bruneta, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, în vară, la întoarcerea în România.

Simina a fost prima care a vorbit despre cununia cu Alex Zănoagă

De partea cealaltă, nici bărbatul nu a rămas dator în complimente pentru Simina.a comentat Zănoaga pentru WOWbiz.ro!

Sentimentele puternice aveau să se dezvolte în timp și mai mult, drept dovadă, Simina este, acum, însărcinată în aproape cinci luni, mai mult, s-a decis să îi răspundă pozitiv lui Alex atunci când a cerut-o de soție.

Astfel că, din ultimele informații, înainte de a deveni părinți, Alex Zănoagă și Simina au decis să devină soț și soție. Cei doi vor face cununia la începutul anului viitor, iar nunta în vară, după nașterea copilului lor. Prima care a dezvăluit totul a fost chiar bruneta, care a vorbit cu mândrie despre evenimentele din viața ei. ”În ianuarie vom avea cununia, iar nunta este planificată pe 21 august 2020”, a povestit Simina, apoi a dat și alte detalii. ”Părinții mei sunt foarte fericiți. Tati a început deja să cumpere lucrușoare, deși nu știm sexul. Părinților lui Alex le trimit mereu ecografiile. O să facem nuntă și botez. La Timișoara. Cununia o facem înainte, aici în București, ca să fie copilul pe numele nostru”, a spus fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Alex Zănoagă se însoară cu Simina de la Puterea dragostei! ”Îi voi da și inelul de logodnă”

Alex Zănoagă se însoară cu Simina de la Puterea dragostei și a vrut să dea și el mai multe detalii despre eveniment. ”Va urma cununia, și îi voi da inelul de logodnă. Ne căsătorim aici, în ianuarie, dar nu am stabilit singur data, trebuie să mergem la primărie. Oricum, am vorbit și despre invitați și sper ca totul să fie bine. Decizia de a organiza totul în Capitală are legătură cu faptul că iubitei mele îi va fi greu să se deplaseze prea mult atunci”, a spus fostul concurent din show-ul amoros. Citește continuarea pe kfetele.ro