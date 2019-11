În primul sezon, Bogdan Mocanu și Roxana Buzoiu au format un cuplu invidiat la Puterea dragostei. Ambii frumoși, ambițioși și extrem de puternic mental, ei păreau, în timpul legăturii lor amoroase, că se detașează în câștigatorii primului sezon.

Roxana a avut o relație plină de iubire și trădare cu Bogdan Mocanu

Din păcate, Roxana a făcut un pas greșit în perioada Sărbătorilor Paște, de la finele lunii aprilie, atunci când, venită într-o minivacanță în România, s-a sărutat la mare doi foști iubiți, printre care și Andy, l-a determinat pe Bogdan să pună capăt relației, fără să se mai uite înapoi.

”M-am simțit trădat, mințit și umilit. Roxana s-a sărutat cu fostul iubit, dar, culmea, și cu Andy, cel despre care îmi spunea că nu vrea să îl mai vadă niciodată. De aceea, am luat decizia de a nu mai continua povestea noastră, indiferent de lacrimile pe care iubita mea avea să le verse la vremea respectivă. Apoi, încet, încet, am realizat că am luat cea mai bună decizie, în condițiile în care ea spunea că mă iubește și se ducea în brațele lui Iancu! Așa iubire…mai bine NU”, avea să spună Bogdan, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, la vremea respectivă.

Ce spune Bogdan despre Andra! ”Ea este persoana pe care o iubesc acum”

Acum, în sezonul 2, Bogdan Mocanu și-a îndreptat atenția către Andra, o altă femeie foarte frumoasă și foarte dorită de bărbați în casa Puterea dragostei, cu care a și făcut un cuplu, iar duminică, a plecat alături de frumoasa femeie acasă, în România. ”Ea este persoana pe care o iubesc acum, nu aș mai putea să mă uit la vreo altcineva. Sper să fim fericiți împreună, mai ales dincolo de lumina reflectoarelor”, a declarat Mocanu într-un live la WOWbiz.ro!

Andra a avut o discuție secretă cu Roxana la Puterea dragostei! ”Mi-a spus că nu se va băga între mine și Bogdan”

Pe de altă parte, la plecarea din casa, în premieră pentru WOWbiz.ro, actuala iubită a lui Mocanu avea să dezvăluie ce s-a întâmplat între ea și Roxana.

Astfel, Andra a avut o discuție secretă cu Roxana la Puterea dragostei, bineînțeles legată de Mocanu. "La revenirea în competiție, într-una din zile, Roxana m-a rugat să stăm departe de cameră și să vorbim, dorea să îmi spună să nu îmi fie teamă de ea, fiindcă nu se va băga între mine și Bogdan, mi-a garantat că va sta departe de relația noastră", a declarat Andra, care a mai specificat și faptul că, atât cât a stat în casă cu Roxana, s-a înțeles destul de bine cu ea.