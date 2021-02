Ultima oră! Accident teribil în fața Palatului Parlamentului. Un polițist și-a pierdut viața

In articol:

Scene șocante în fața Palatului Parlamentului, în urmă cu puțin timp! Un polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei a murit într-un accident rutier. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a intrat în coleziune cu un autoturism. La fața locului au ajuns imediat echipajele medicale, cât și oamenii legii.

În ciuda eforturilor de a ăl resuscita, polițistul s-a stins din viață. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest,iar rezultatul a fost 0.

„În jurul orei 18.56 Brigada Rutiera a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Libertății. Conducatorul unui autovehicul care circula pe bd.Libertății dinspre bd. Unirii a intrat în coliziune cu un motociclist. În urma accidentului rutier a rezultat decesul motociclistului după ce în prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare", a anunțat Poliția Capitalei.

În aceste momente, oamenii legii efectuează cercetarări la fata locului pentru a putea stabili factorii care au dus la producerea accidentului rutier. Poliția Rutieră a Capitalei a anunțat că traficul este restricționat în zona în care a avut loc accidentul.

Circulația în zona în care a avut loc accidentul mortal a fost restricționată [Sursa foto: Captura Video]

Marian Godină și-a anunțat prietenii virtuali că miercuri, 24 februarie, s-a vaccinat împotriva noul coronavirus cu produsul Astra-Zeneca. După ce a făcut marele anunț, polițistul a revenit cu o altă postare pe pagina sa de Facebook, în care a mărturisit că a avut anumite reacții adverse, care nu l-au lăsat să doarmă.

