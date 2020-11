Ultima oră! Avocatul lui Alex Bodi, detalii incredibile din anchetă: “Arestarea preventivă e extrem de dubioasă!”

Zi importantă în dosarul lui Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu! Chiar de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, avocații lui Alex Bodi au susținut o conferință de presă pentru a lămuri mai multe aspecte din anchetă. Ei au oferit noi detalii despre acuzațiile care i se aduc afaceristul din Mediaș și despre ce urmează să se întâmple cu el.

„Nu cunoastem de unde procurorii DIICOT au pus in discutie o asemenea situatie. Acelasi lucru se repeta si in cazul altor două persoane. La dosar nu sunt declaratii, dovezi care sa arate o minima legatura a lui Alex Bodi cu acele doua fete.

Privind persoana care ar fi fost santajata, autoritatile romane habar nu au unde este aceasta persoane, astfel incat audiata sa confirme sau sa infirme situatia unui presupus santaj. Masura arestarii preventive este extrem de dubioasa si nu arata profesionalism. Autoritatile germane au colaborat din 2015 in acest dosar. Ceilalti membri au caziere foarte bogate si sunt in executarea altor pedepse. Datele venite la Bucuresti din Germania si din partea Interpol nu confirma.

Alex Bodi nu are cazier judiciar in Germania, nu exista date care sa sustina aceasta informatie. Tranzactiile sale nu fac un secret. Toate tranzactiile din Germ din contractele de munca, atat cele din perioada care fac obiectul verificarii, cat si cele actuale, au fost depuse la dosar, venind din Germania, Spania, Romania. Nu exista acte care tin de persoana clientului meu pe teritoriul Romaniei. Inca din 2018 autoritatile federale germane au atras atentia asupra anchetatorilor romani.

Prostitutia este legala in Germania. (…) Sotia lui Alex Bodi (n.r. - Iulia Sălăgean) era escorta si practica aceasta meserie in Germania. (…) In Germania nu exista niciun dosar al unei plangeri penale care sa il indice pe Bodi ca persoana de interes.

Regimul juridic pe care il are Germania este cu 180 de grade diferit fata de Romania. S-a preferat aceasta campanie de demonetizare, in conditiile in care adevaratii faptasi sunt in alta parte. Bodi Alexandru nu are absolut nicio legatura, nici cu fetele indicate nici cu grupul. Acest grup este constituit din 2008, iar ceea ce i se imputa lui Alex Bodi este ca a aderat in 2018. Dosarul nu include niciun act de aderare al lui Alex Bodi la grupare. Nu exista interceptari telefonice intre Alex Bodi si aceste fete sau tranzactii. Primul mandat aprobat de Tribunalul Bucuresti al tuturor tranzanctiilor lui Alex Bodi a fost dispus in 2018, din 2014 pana acum.

Critic maniera foarte neprofeionista a judecatorilor. Unul dintre judecatorii care au luat masura arestarii preventive ori a fost pacalit, ori nu a fost atent.

Doamna Bianca Dragusanu nu are nicio calitate in acest dosar, faptele pentru care Alex Bodi este cercetat. Fosta sotie (n.r. -I Iulia Sălăgean) va fi audiata pentru a se clarifica ca e greu de crezut ca o femeie care prin constrangere ar fi practicat prostituatia constransa este mama unei fetite sănătoase. Imediat dupa ce doamna a dat declaratia in 2020 l-a anuntat pe Alex Bodi ca a fost audiata, i-a explicat despre ce a fost audiata”, a explicat avocatul lui Alex Bodi în cadrul conferinței de presă.

Alex Bodi, în arest preventiv pentru 30 de zile

În urmă cu maine bine de două săptămâni, pe data de 12 noiembrie, Alex Bodi a ajuns în fața magistraților, care au decis ca el să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Afaceristul fusese reținut miercuri, 11 noimebrie, de mascații de la DIICOT, într-un dosar de proxenetisem și trafic de persoane în care sunt puse sub acuzare mai multe persoane.

„În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Craiova, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, desfășoară o acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălarea banilor. În cadrul acțiunii, vor fi puse în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Dolj, Gorj, Olt, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Giurgiu și Ilfov, la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor”, este mesajul transmis de către autorități, în dimineața zilei de 11 noiembrie.

Alex Bodi, filat de polițiști încă de acum 3 ani

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova îl aveau în vizor pe Alex Bodi de mult timp. În urmă cu trei ani, l-au urmărit în Germania pentru a dovedi legăturile lui cu rețeaua de proxeneți care ar fi fost coordonată de Adrian Tâmplaru, nașul afaceristului, susțin procurorii.

”Din conținutul procesului verbal de investigații întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Craiova la data de 10.11.2020, rezultă că, la 26.11.2017, B.A.N. (Alex Bodi, n.r.) a fost reperat pe autostrada A3, din Germania, deplasându-se în direcția Passau. Ulterior acesta a fost identificat și în zona roșie de prostituție. De asemenea, s-a stabilit că numita XXX (prostituată n.r.), la data de 17.05.2019, a oferit servicii sexuale contra-cost la adresa situată în Germania, respectiv a deținut un permis de muncă pentru servicii de escortă, emis de către oraşul Landshut.

Procesul verbal privind situația transferurilor financiare, din care reiese că, în perioada 23.10.2014 - 19.01.2016, B.A.N. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținuți de la XXX din practicarea prostituției în Germania (Frankfurt); în perioada 16.01.2015 - 29.01.2015, B.A.N. a fost beneficiarul a diferite sume de bani obținuți de la XXX din practicarea prostituției în Germania (Hamburg); la data de 16.01.2014, B.A.N. a dobândit suma de 800 euro de la XXX, din practicarea prostituției”, se arată în rechizitoriul procurorilor.