Ultimele clipe din viața lui Cristian, profesorul de 37 de ani din Tecuci! Ce a făcut înainte să intre cu mașina într-un TIR, pe Drumul Morţii E 85: „A suferit mult”

Cristian era directorul unei școli generale din Tecuci și, la 37 de ani, acesta avea toată viața înainte. Suferința prin care trecea însă i-a întunecat judecata, așa că bărbatul a făcut un gest disperat și a intrat cu mașina într-un TIR, pe E85.

În urma impactului, directorul unității de învățământ s-a stins din viață pe loc, chiar dacă în zonă au ajuns în foarte scurt timp mai multe echipaje ale salvatorilor.

Cristian trecea printr-o suferință cumplită înainte să își pună capăt zilelor. [Sursa foto: IPJ Vrancea]

Cristian și-ar fi premeditat moartea cutremurătoare

În urma tragediei care s-a abătut asupra comunității din Tecuci au apărut noi detalii despre sinuciderea directorului. Bărbatul ar fi așteptat pe raza comunei Pufești ca în zonă să ajungă două TIR-uri. În acel moment, directorul a condus direct spre vehiculele de mare tonaj. Din nefericire, primul șofer l-a lovit în plin și a distrus complet mașina în care se afla Cristian. Al doilea TIR a încercat să evite autoturismul bărbatului și s-a răsturnat pe marginea șoselei.

Cei care l-au cunoscut spun că directorul era foarte apreciat atât de către elevi, cât și de către oamenii din comunitate.

„A fost un profesor bun, iubit de către copii şi un foarte bun director.”, a declarat Luci Costin, primarul localității Tecuci, notează Observator.

„A suferit mult. Îl vedeam mai mereu cu copilul. Foarte bun om a fost, nu ştiu ce s-a întâmplat.”, „Un profesor deosebit. A fost dirigintele copilului meu. A lăsat un bilet de adio.”, au spus vecinii bărbatului.

Cristian Stănilă ar fi recurs la gestul disperat pentru că nu putea trăi cu faptul că l-ar fi abandonat pe fiul său, așa cum a transmis chiar el printr-un mesaj.

„Când vei citi acest mesaj…nu voi mai fi…vei afla că am făcut accident cu un TIR…Asta trebuie să ştie Ştefi de acum încolo…tati e un înger care îi va veghea de sus….Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani şi ceva….nu m-am împăcat niciodată cu asta….ultimii 2 ani au fost groaznici ….fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă…fără o familie …da…Acea femeie m-a omorât cu adevărat …ţi-am lăsat toţi banii transferaţi în cont 300 milioane am transferat pentru Ştefi…să nu ştie nimeni….atât mai am…să te desurci o perioadă cu Ştefi…nu am fost un tată bun pentru Ştefi în ultimii 2 ani…merita un om care să îi fie alături zi de zi…am pierdut multe momente când puteam fi lângă el…am fost de atâtea ori apăsat şi nervos când era cu mine…el voia doar să se joace şi eu nu eram în stare să îi ofer asta…ai grijă de puiul nostru…am încredere în Cosmin că va fi lângă voi…te iubesc Ştefi. Să faci rost de certificatul de deces şi să îi faci lui Ştefi pensie de urmaş”, este mesajul pe care bărbatul l-a trimis fostei soții.

Cristian a încercat și în trecut să încheie socotelile cu viața

Cu aproximativ un an în urmă, Cristian a încercat să își pună capăt zilelor pe barajul de la Movileni. Atunci, oamenii legii și prietenii directorului l-au găsit la timp și l-au împiedicat să facă gestul necugetat. Ulterior, bărbatul ar fi negat că el ar fi scris mesajul care a apărut pe pagina sa de Facebook.

„Dragul meu băiat, te-am abandonat o dată pentru o femeie care nu a meritat şi acum o fac definitiv(...) tati o să te vegheze de sus, de la îngeri. ”, a fost textul care a apărut pe contul de Facebook a lui Cristian la acea vreme.

