In articol:

Cătălin Moroșanu a povestit că a trăit un moment umilitor în viața lui în urmă cu mai mulți ani când a fost confundat cu un hoț de bagaje. Cunoscutul luptător a povestit în cadrul unei emisiuni tv că se afla în Italia când a îndurat umilința supremă.

Citeste si: "Tătăl călăreț" din Iași, de la erou, la infractor! "Nu mai e același Sergiu..."

Cătălin Moroșanu a povestit că a plecat cu antrenorul lui în Italia unde urma să aibă un meci. A intrat în vestiar și toate lucrurile au luat o întorsătură la care nu s-ar fi gândit niciodată.

Citeste si: Anamaria Prodan dă cărțile pe față? Ce secret ascunde vedeta - evz.ro

„Am intrat cu antrenorul meu în vestiar și am început să vorbim. Erau mai multe națiuni acolo și, când ne-au văzut, s-au ferit de noi. Ziceai că avem COVID-19. S-au speriat, credeau că le furam lucrurile din bagaje. Percepția europeanului este că românul este hoț. M-am simțit ca ultimul om. În viața mea nu m-am simțit mai prost”, a povestit Cătălin Moroșanu, potrivit GSP.

Citeste si: Cătălin Moroșanu, primele declarații despre al doilea copil: „Simt că îmbătrânesc...”

Cătălin Moroșanu este în prezent parte din administrația județeană din Iași. El a intrat pe această ramură în anul 2012 și spune că ar vrea să continue așa pentru a face cât mai multe schimbări, însă ar vrea să se mute la Galați.

Cătălin Moroșanu face un pas important în politică

Luptătorul a acceptat la rugămințile unui prieten mai vechi să candideze pentru un mandat de consilier judeţean la CJ Galaţi, pentru că la CJ Iaşi nu a găsit sprijinul necesar implementării proiectului său de suflet- dezvoltarea sportului de masă la nivel judeţean.

Citeste si: Catalin Morosanu, la ''Vulturii de noapte'': “Imi plac femeile finute, cum este sotia mea!”

„Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru. Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean”, a declarat Cătălin Moroșanu, la momentul anunțării candidaturii.