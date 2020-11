Un bărbat din Galați, informat că este infectat cu noul coronavirus prin SMS! Culmea este că nu și-a făcut niciodată testul

Bărbatul a fost anunțat că are coronavirus prin sms, deși nu se testase [Sursa foto: Captură video/ Știrile Pro TV]

Răzvan Postolache, un bărbat din județul Galați, s-a prezentat la o clinică privată pentru niște analize care nu au nicio legătură cu testul de Covid-19. După ce a ajuns acasă, bărbatul a avut un șoc atunci când a primit un mesaj pe telefon, prin care era anunțat că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. El a fost înștiințat prin mesaj că trebuie să rămână în casă și să apeleze 112 în cazul în care se simte rău.

„Mi se comunica că am ieşit pozitiv – testul meu este, care test, nu ştiu, ca eu nu am niciun test COVID – că am ieşit pozitiv şi mi se recomandă să stau în casă şi, dacă mă simt mai rău, să contactez medicul de familie”, a declarat bărbatul din Galați.

Bărbatul a cerut mai multe explicații, în contextul în care el nu și-a făcut niciodată tetsul pentru coronavirus. Cu toate acestea, el s-a speriat și voia să știe ce s-a întâmplat.

Mesajul primit de bărbatul din Galați, o farsă? Ce se știe până acum

Liliana Iordăchescu, purtător de cuvânt DSP Galaţi, susține că mesajul ar fi putut fi o farsă sau o greșeală, ceea ce ridică multe semne de întrebare. Dacă numele bărbatului a fost încurcat cu al unei alte persoane infectate, persoana respectivă e posibil să nu știe că are coronavirus.

Mesajul primit de bărbatul din Galați ar fi putut fi o farsă

„Persoana în cauză a fost căutată în platforma Coronoforms – şi la înregistrările cu persoane cu test pozitiv, şi la persoanele cu test negativ. Dumnealui nu figurează nicăieri. Ori cineva s-a folosit de numărul de telefon al dumnealui, ori, la laboratorul unde dumnealui şi-a făcut analize, dintr-o greşeală, i-a fost notat numărul de telefon pe un alt formular”, a declarat Liliana Iordăchescu.

Cu toate acestea, bărbatul susține că momentul în care a primit mesajul s-a potrivit un pic prea bine, în contextul în care fusese la analize în dimineața zilei respective: „Au negat că ei au trimis al doilea SMS, au spus că nu le aparţine, dar e foarte ciudat că... de fapt de unde ştie cine a trimis SMS-ul, oricine ar fi, că eu, pe data de 2 noiembrie, m-am dus să îmi fac analize”.