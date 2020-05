Un botoșănean a venit la spital cu un borcan băgat în posterior

Pe 18 mai 2019, bărbatul de 52 de ani dintr-un sat de la marginea județului a ajuns la spital cu o ambulanţă, acuzând că are o sângerare la nivelul anusului. În momentul în care au vrut să îl consulte, medicii au aflat de la bărbat că un pahar de sticlă e motivul sângerării.

"Iniţial am crezut că glumeşte. La o examinare sumară se putea vedea că este vorba de un corp străin, însă nu am crezut că ar fi chiar un pahar. A fost trimis la o radiografie, iar rezultatul ne-a lăsat mască pe toţi. Era un pahar cu gura în jos.", a spus amuzat un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe, în urmă cu un an.

În 2020, pe aceeaşi dată, bărbatul a ajuns din nou la spital, însă de această dată nu cu un pahar în fund, ci mai rău. "Este vorba de un pacient cu un corp străin anal şi rectal. Un borcan de sticlă.", a spus un asistent din cadrul UPU-SMURD, citat de monitorulbt.ro.

"Pacientul se afla la baie, unde era pregătit pentru internare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Personalul de la baie vorbea şi îşi spuneau că acum un an fusese un bărbat cu un pahar în anus. Iar el, foarte dezinvolt, de pe targă, a ridicat mâna şi le-a spus: Eu sunt ăla!", a povestit un cadru medical din UPU-SMURD.

Borcanul a înlăturat pe cale chirurgicală. Pacientul a fost internat apoi pe secţia de reanimare, starea lui fiind bună. Borcanul a fost oprit de medici pentru a fi pus la colecţia de obiecte ciudate scoase din pacienţi.

Medicii nu au aflat cu exactitate motivul pentru care bărbatul a recurs la gestul bizar şi extrem de periculos, acesta spunând doar că avea o mâncărime şi usturime de care a încercat astfel să scape.