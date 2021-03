Un cântăreț celebru, dezvăluiri uluitoare din copilărie! Situația lui era critică

In articol:

Mihai Priescu, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară și de petrecere din zona Olteniei, a fost îndrăgostit de fotbal, și-a dorit o carieră de succes în domeniul sportului, însă din păcate nu a reușit să-și îndeplinească visul din cauza situației financiare din acel moment.

De altfel, recunoaște Mihai Priescu, dacă ar putea da timpul înapoi, artistul ar fi ales să facă carieră în fotbal, însă muzică și-a făcut loc în viața lui, un domeniu pe care îl iubește la fel de mult și unde a reușit să-și construiască o carieră de succes. De-a lungul anilor, Mihai Priescu a înregistrat multe melodii de succes, de la folclor, muzică de petrecere, până la manele, singur sau în colaborare cu artiști celebri precum: Tinu Veresezan, Petrică Nicoară și Armin Nicoară, Claudia Puican, Cristian Rizescu și mulți alții.

Mihai Priescu face furori in zona Olteniei

"Muzică și sportul au fost cele două pasiuni ale mele. Îmi plăcea, fiind mic să joc fotbal, iar dacă ar fi să pot da timpul înapoi și să am posibilități financiare, cred că asta aș face. Regret că nu am făcut carieră și în fotbal! Că să renunț la muzică trebuie să mai treacă ani buni din viață. Momentan, nu mă gândesc să renunț, mă gândesc cum să progresez și mai mult", ne-a declarat Mihai Priescu.

Cum și-a început Mihai Priescu cariera în muzică

"Întâlnirea cu muzică a avut loc în jurul vârstei de 12- 13 ani, când, după lungi rugăminți, am primit ca și cadou în perioada sărbătorilor de iarnă o orgă electronică. Cadoul l-am primit din partea părinților mei, evident, iar cel care mi-a înțeles cu adevărat această dorință, pasiune, a fost tatăl meu, căruia i-am mulțumit de fiecare dată când am avut ocazia. Primele persoane care m-au susținut au fost părinții mei, dar cel mai mult dintre cei doi, tata.

Mihai Priescu visa sa se faca fotbalist

Mi-a zis așa: "Îți iau o orgă, dar să nu uiți și de școală! Cartea să fie pe primul loc". Am fost un elev destul de bun la școală, nu cel mai bun, dar nici nu i-am făcut vreodată de râs pe părinții mei. Prima și cea mai importantă etapă este cea de început, pentru că așa am reușit să-mi urmez visul.

A urmat apoi o perioada în care cântam la un restaurant, în perioada imediat următoare absolvirii liceului... Cântam la orgă și din când în când cu vocea, iar patronul restaurantului îmi zice să las orgă și să ies în față să cânt la microfon pentru că am o voce plăcută și e păcat să rămân undeva acolo în spate. M-a ajutat și mi-a dat un impuls pozitiv acest sfat. Am ținut-o așa până când am terminat liceul, am intrat apoi la Facultatea de Științe Economice și am început să urmez și cursurile Școlii Populare de Arte din Târgu Jiu, secția canto. Nu m-am mulțumit cu atât, iar după ce am absolvit Management în cadrul Universității Constantin Brâncuși, m-am înscris și la Universitatea Spiru Haret din București, secția Pedagogie muzicală. După ce am absolvit această facultate, chiar m-am gândit o perioada să și profesez, dar încă nu este timpul trecut", ne-a dezvăluit Mihai Priescu.