In articol:

Florin Lovin a construit bungalouri de lux, aceasta fiind prima afacere imobiliară a fostului fotbalist care a jucat la Steaua timp de 5 ani, în perioada 2004-2009.a relatat prosport.ro.

Citeste si: Un fotbalist român a fost jefuit în Capitală:„ Băieţii care au rămas fără job în Spania și Italia își fac treaba”

Citeste si: Gigi Becali- cel mai implicat român în lupta contra coronavirus. „Am o echipă care se...”

Ideea i-a venit după un concediu în Austria cu familia acum cativa ani. „Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut , iar dupa multe ezitări am decis împreună cu soția să începem proiectul. A durat ceva, am investit peste 300.000 de de euro, dacă punem la socoteală și valoarea pământului„, a mai declarat pentru Florin Lovin. (vezi motivul pentru care afacerile imobiliare ale ginerelui lui Gigi Becali sunt în cădere liberă)

Florin Lovin a construit bungalouri de lux: "Mi-am petrecut viața mai mult prin hoteluri"

„Având în vedere că mi-am petrecut viața mai mult prin hoteluri decât acasă și am experiență în domeniu, am încercat să oferim clienților experiențe și lucruri noi ce țin de zona hotelieră din România, cum ar fi zona verde privată, terasă, imprimantă wireless, Netflix gratuit și un mic dejun preparat din ingrediente Bio. Double L Studios este destinat în mare parte oamenilor de afaceri, care au nevoie de intimitate si de facilități deosebite.”, a mai spus Lovin.

Bungalourile se află deja pe portalul Booking.com, iar prețul pentru o noapte de cazare este de aproximativ 100 euro. „La această afacere muncim toți din familie: soți, mama, soacra, toată lumea punem umărul, fiind implicați până în cel mai mic detaliu. Business-planul prevede amortizarea investiției pe un termen lung, iar copiii, dacă vor fi capabili, vor continua munca noastră”, a mai mărturisit Florin Lovin.