Magicianul Simion Ștefan a fost oprit de polițiști în București, dar nu a avut asupa lui declarația pe proprie răspundere, care trebuie completată de cetățenii care ies din casă în timpul stării de urgență., a relatat magicianul. ( vezi ce probleme a avut Ciprian Marica cu Poliția

„Politist - Buna ziua, numele meu este ...Eu - Buna ziua, va prezint documentele imediat. Politist - De ce nu aveti declaratie? Eu - Deoarece am considerat ca traseul este scurt si... Politist - Va rugam frumos sa completati declaratia acum deoarece nu dorim sa fiti pus in postura de a pierde timp si o eventuala amenda la o urmatoare oprire. Eu - Imi permit sa va intreb... De ce nu ma sanctionati acum cu amenda? (intrebare pusa intr-un spirit de gluma)”, a scris Ștefan.

„Politist - Deoarece noi nu suntem aici doar pentru a sanctiona, noi suntem aici in primul rand pentru a atentiona o neatentie care poate avea urmari in viitor. Si va rog frumos sa purtati centura de siguranta chiar daca mergeti cu viteza mica deoarece mereu o sa existe cineva care merge cu viteza mai mare...Eu - Am zambit sincer. Concluzia mea ... Este atat de simplu sa fim oameni... nu suntem aici pentru a ne face rau unul altuia ... Pur si simplu se poate. Trebuie doar sa Vrei!”, a încheiat magicianul. Lipsa declarației pe proprie răspundere se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.

„Simion Stefan are peste 10 ani de experienta in magie si mentalism. De fiecare data isi vrajeste publicul si face o poveste din show-ul sau. Simion Stefan a introdus in spectacolele sale un format unic in ce priveste divertismentul si le transmite celor prezenti in sala o experienta plina de trairi intense.”, se scrie despre Simion, care a fost invitat în mai multe emisiuni de televiziune.