Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate, a anunțat că va depune plângere penală la Parchetul General, luni, în cazul femeii incendiate pe masa de operație de la Spitalul Floreasca.

Cazul femeii arse a fost semnalat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, de către Emanuel Ungureanu, el prezentând mărturiile a două asistente medicale de la Spitalul Floreasca.

Între timp, cu toate că protocolul operator ștampilat și semnat de plagiatorul Beuran îl contrazic, acesta neagă vehement că ar fi participat la operația pacientei.

Așez aici mărturiile unor asistente, îngrijitoare, brancardieri, care descriu momentele îngrozitoare trăite de personalul auxiliar care, exact cum am anticipat, este scos vinovat de către medicul Beuran ca fiind singuri responsabili pentru tragedie.

Sunt multe întrebări fără răspuns în această tragedie, vă rog să mă atenționați când veți regăsi fraza de regret în gura lui Beuran pentru drama prin care trece pacienta incendiată și dacă poate explica de ce le-a comunicat în" doi peri" aparținătorilor incendierea rudei lor dacă el nu a participat la momentul tragediei.

Redau aici ultimele mărturii ale personalului auxiliar, martori la eveniment:

Îngrijitoare:

“În timp ce se desfășura intervenția chirurgicală în Sala 1 am observat-o pe colega mea că întră în sala de operație, am urmat-o crezând că are nevoe de ajutor. Am auzit țipete, strigându-se : FOC! VENIȚI CU APĂ!

Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1.”

Brancardier:

„Am simțit un miros puternic de fum și am verifica de unde provine. Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea și toată lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operație, FUMEGA.”

Angajat secția Anestezie:

“În timpul pregătirii montării cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat: foc. A încercat să stingă focul, moment în care medicul anestezist era la capul pacientei ca sa nu se detubeze, iar eu am tras de câteva câmpuri de sub pacientă- ca focul să nu ajungă la capul pacientei. ”

Asistent medical:

“La sosirea în sala de operație medicul ne-a informat că pacienta este polialergică, lucru menționat și în foaia de observație și că dorește alcool alb, adică Skinman Soft Protect.

Dup ce le-am dat pe masă cele necesare intervenției, inclusiv soluția cerută, medicii au efectuat câmpul operator și au așezat câmpurile sterile.

La un moment dat, după ce au început intervenția, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment în care echipa operatorie a început să miște câmpurile pentru a găsi sursa de foc și a o stinge.

Adevărul va ieși la lumină, îmi voi folosi toată puterea cu care am fost învestit de cetățeni ca pacienții din România să fie tratați cu respect, alături de medicii care își fac datoria cu cinste!", a fost mesajul transmis de le pe pagina de Facebook.