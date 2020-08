David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel

David Pușcaș a fost bătut chiar în apartamentul său. În urma agresiunii, Fiul Luminiței Anghel s-a ales cu răni grave, pe care le-a arătat public în mediul online. El le-a povestit prietenilor virtuali că cel care l-a bătut este chiar Robert Reamzy, un fost participant la un concurs de muzică din România.

Despre Robert se știe că a avut o copilărie tumultoasă. El dezvăluia pentru emisiunea concurs că a plecat de acasă la vârsta de 11 ani pentru că avea conflicte nenumărate cu părinții. De asemenea,el a dormit pe străzi și a fost nevoit să cânte manele la petreceri pentru a se întreține.

Robert Reamzy, cel care l-a bătut pe David Pușcaș

„Au intrat la mine în casă și...”

Fiul Luminiței Anghel a povestit toată întâmplarea pe Facebook, unde îl acuză pe Robert că el este cel care l-a bătut.

„Scriu aici cu o situatie extrem de delicata.in primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten.Situatia a fost in felul urmator. eu mi am expus o parere sincera despre Robert Reamzy la un prieten comun. acest prieten pentru ca asa il consideram plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa , evident i scriu ca da si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta defap era cu Robert care prob il stiti de la vocea , au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul . Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv a inceput sa imi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul sa iasa din casa mea apoi a sarit cu pumnii ma calcat cu bocancii pe picior mia zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. nu stiu cum sa anunt autoritatile sunt efeciiv socat o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca ma amenintat ca se va intoarce. vreau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care ma atacat si eram efectiv fara aparare putea sa ma omoare in casa”, a povestit acesta.

Care e starea lui David de sănătate

Cea mai bună prietenă a fiului Luminiței Anghel a oferit primele declarații despre starea acestuia de sănătate. Tânăra spune că lovitura primită de David la cap este gravă și explică de ce nu se poate deplasa corespunzător.

„ Știu că a fost spitalizat. A mers la Urgențe aseară și a primit îngrijile de care avea nevoie pentru a fi ok. E destul de rău. Lovitura de la cap trebuie cusută”, a declarat ea pentru o emisiune televizată.

De asemenea, fata susține că și la picior este destul de grav. David are tendonul rupt și nu poate merge foarte bine.

„Și la picior e destul de grav. Am înțeles că tendonul este rupt și nu poate merge foarte bine pe picior. A primit un tratament și trebuie să se țină de el ca să fie ok. A ieșit deja din spital și acum sperăm să se refacă cât mai repede”, a mai zis ea.

Fiul Luminiței a fost externat din spital și a primit un tratament, iar apropiații speră ca tânărul să-și revină cât mai repede.